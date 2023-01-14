https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844813933.html
Опубликовано видео поражения техники ВСУ новыми высокоточными боеприпасами
Опубликовано видео поражения техники ВСУ новыми высокоточными боеприпасами - РИА Новости, 14.01.2023
Опубликовано видео поражения техники ВСУ новыми высокоточными боеприпасами
Минобороны показало видео поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:33
2023-01-14T11:33
2023-01-14T14:50
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844819018_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62de9a15b5d4ad1cedbfaf77ce0f989a.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Минобороны показало видео поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения. Так, в одном ролике демонстрируются кадры записи с беспилотника, который фиксирует точное попадание снаряда по бронемашине ВСУ. Во втором можно видеть, как уничтожаются огневые точки в долговременном укрепленном пункте украинских войск. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844819018_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5ac0da94d1f1c7530c6138f4913a4efb.jpg
Поражение техники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. Видео Минобороны РФ
Минобороны показало видео поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения. Так, в одном ролике демонстрируются кадры записи с беспилотника, который фиксирует точное попадание снаряда по бронемашине ВСУ. Во втором можно видеть, как уничтожаются огневые точки в долговременном укрепленном пункте украинских войск.
2023-01-14T11:33
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
11:33 14.01.2023 (обновлено: 14:50 14.01.2023)
Опубликовано видео поражения техники ВСУ новыми высокоточными боеприпасами
Минобороны показало видео поражения украинской техники новыми высокоточными боеприпасами