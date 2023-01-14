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Опубликовано видео поражения техники ВСУ новыми высокоточными боеприпасами - РИА Новости, 14.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844813933.html
Опубликовано видео поражения техники ВСУ новыми высокоточными боеприпасами
Опубликовано видео поражения техники ВСУ новыми высокоточными боеприпасами - РИА Новости, 14.01.2023
Опубликовано видео поражения техники ВСУ новыми высокоточными боеприпасами
Минобороны показало видео поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:33
2023-01-14T14:50
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Минобороны показало видео поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения. Так, в одном ролике демонстрируются кадры записи с беспилотника, который фиксирует точное попадание снаряда по бронемашине ВСУ. Во втором можно видеть, как уничтожаются огневые точки в долговременном укрепленном пункте украинских войск. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
украина
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Поражение техники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. Видео Минобороны РФ
Минобороны показало видео поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения. Так, в одном ролике демонстрируются кадры записи с беспилотника, который фиксирует точное попадание снаряда по бронемашине ВСУ. Во втором можно видеть, как уничтожаются огневые точки в долговременном укрепленном пункте украинских войск.
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безопасность, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
11:33 14.01.2023 (обновлено: 14:50 14.01.2023)
 
Опубликовано видео поражения техники ВСУ новыми высокоточными боеприпасами

Минобороны показало видео поражения украинской техники новыми высокоточными боеприпасами

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Минобороны показало видео поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения.
Так, в одном ролике демонстрируются кадры записи с беспилотника, который фиксирует точное попадание снаряда по бронемашине ВСУ. Во втором можно видеть, как уничтожаются огневые точки в долговременном укрепленном пункте украинских войск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 января, 15:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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