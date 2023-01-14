https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844813933.html

Опубликовано видео поражения техники ВСУ новыми высокоточными боеприпасами

Опубликовано видео поражения техники ВСУ новыми высокоточными боеприпасами - РИА Новости, 14.01.2023

Опубликовано видео поражения техники ВСУ новыми высокоточными боеприпасами

Минобороны показало видео поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T11:33

2023-01-14T11:33

2023-01-14T14:50

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Минобороны показало видео поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения. Так, в одном ролике демонстрируются кадры записи с беспилотника, который фиксирует точное попадание снаряда по бронемашине ВСУ. Во втором можно видеть, как уничтожаются огневые точки в долговременном укрепленном пункте украинских войск. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

украина

донбасс

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2023

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поражение техники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. Видео Минобороны РФ Минобороны показало видео поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения. Так, в одном ролике демонстрируются кадры записи с беспилотника, который фиксирует точное попадание снаряда по бронемашине ВСУ. Во втором можно видеть, как уничтожаются огневые точки в долговременном укрепленном пункте украинских войск. 2023-01-14T11:33 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф