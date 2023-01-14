https://ria.ru/20230114/soledar-1844873242.html

Пушилин пообещал жителям Соледара реализацию всех соцгарантий ДНР

Пушилин пообещал жителям Соледара реализацию всех соцгарантий ДНР - РИА Новости, 14.01.2023

Пушилин пообещал жителям Соледара реализацию всех соцгарантий ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Соледара смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей этого российского... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:18

2023-01-14T17:18

2023-01-14T20:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

соледар

россия

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Соледара смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей этого российского региона. "Соледар вскоре будет включен в зону административной ответственности Донецкой Народной Республики, и граждане с соледарской пропиской смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей Республики. Сегодня им оказывается вся необходимая поддержка, в том числе в оформлении документов", - написал Пушилин в своем телеграм-канале по итогам встречи с жителями Соледара. Накануне Минобороны РФ заявило, что наступательные действия, завершившиеся разгромом войск Украины и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач. В министерстве также разъяснили, что задача непосредственного штурма городских кварталов Соледара была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями штурмовиков из группы "Вагнер".

https://ria.ru/20230114/soledar-1844853493.html

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, соледар, россия, денис пушилин, безопасность