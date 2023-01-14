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Пушилин пообещал жителям Соледара реализацию всех соцгарантий ДНР - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/soledar-1844873242.html
Пушилин пообещал жителям Соледара реализацию всех соцгарантий ДНР
Пушилин пообещал жителям Соледара реализацию всех соцгарантий ДНР - РИА Новости, 14.01.2023
Пушилин пообещал жителям Соледара реализацию всех соцгарантий ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Соледара смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей этого российского... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:18
2023-01-14T20:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
соледар
россия
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Соледара смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей этого российского региона. "Соледар вскоре будет включен в зону административной ответственности Донецкой Народной Республики, и граждане с соледарской пропиской смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей Республики. Сегодня им оказывается вся необходимая поддержка, в том числе в оформлении документов", - написал Пушилин в своем телеграм-канале по итогам встречи с жителями Соледара. Накануне Минобороны РФ заявило, что наступательные действия, завершившиеся разгромом войск Украины и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач. В министерстве также разъяснили, что задача непосредственного штурма городских кварталов Соледара была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями штурмовиков из группы "Вагнер".
https://ria.ru/20230114/soledar-1844853493.html
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донецкая народная республика, соледар, россия, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Соледар, Россия, Денис Пушилин, Безопасность
17:18 14.01.2023 (обновлено: 20:44 14.01.2023)
 
Пушилин пообещал жителям Соледара реализацию всех соцгарантий ДНР

Пушилин заявил, что жители Соледара смогут рассчитывать на все соцгарантии в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин общается с людьми из Соледара в пункте размещения беженцев в Шахтерске
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин общается с людьми из Соледара в пункте размещения беженцев в Шахтерске - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин общается с людьми из Соледара в пункте размещения беженцев в Шахтерске
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Соледара смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей этого российского региона.
"Соледар вскоре будет включен в зону административной ответственности Донецкой Народной Республики, и граждане с соледарской пропиской смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей Республики. Сегодня им оказывается вся необходимая поддержка, в том числе в оформлении документов", - написал Пушилин в своем телеграм-канале по итогам встречи с жителями Соледара.
Накануне Минобороны РФ заявило, что наступательные действия, завершившиеся разгромом войск Украины и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач. В министерстве также разъяснили, что задача непосредственного штурма городских кварталов Соледара была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями штурмовиков из группы "Вагнер".
Бойцы ЧВК Вагнер с Евгением Пригожиным в соляных шахтах Соледара - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 15:50Специальная военная операция на Украине
Жители Соледара попросили создать книгу памяти освободителей города
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСоледарРоссияДенис ПушилинБезопасность
 
 
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