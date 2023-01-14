17:18 14.01.2023 (обновлено: 20:44 14.01.2023)
Пушилин пообещал жителям Соледара реализацию всех соцгарантий ДНР
Пушилин заявил, что жители Соледара смогут рассчитывать на все соцгарантии в ДНР
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин общается с людьми из Соледара в пункте размещения беженцев в Шахтерске
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин общается с людьми из Соледара в пункте размещения беженцев в Шахтерске
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Соледара смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей этого российского региона.
"Соледар вскоре будет включен в зону административной ответственности Донецкой Народной Республики, и граждане с соледарской пропиской смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей Республики. Сегодня им оказывается вся необходимая поддержка, в том числе в оформлении документов", - написал Пушилин в своем телеграм-канале по итогам встречи с жителями Соледара.
Накануне Минобороны РФ заявило, что наступательные действия, завершившиеся разгромом войск Украины и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач. В министерстве также разъяснили, что задача непосредственного штурма городских кварталов Соледара была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями штурмовиков из группы "Вагнер".