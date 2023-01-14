https://ria.ru/20230114/soboleznovaniya-1844856172.html

Путин направил соболезнования родным и близким актрисы Инны Чуриковой

Путин направил соболезнования родным и близким актрисы Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023

Путин направил соболезнования родным и близким актрисы Инны Чуриковой

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования родным и близким скончавшейся в субботу актрисы Инны Чуриковой, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T15:57

2023-01-14T15:57

2023-01-14T15:57

культура

владимир путин

инна чурикова

россия

ссср

ленком

культура

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования родным и близким скончавшейся в субботу актрисы Инны Чуриковой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким скончавшейся актрисы Инны Чуриковой", - сказал Песков журналистам. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни, прощание с ней состоится в театре "Ленком" во вторник.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844851453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, инна чурикова, россия, ссср, ленком, культура