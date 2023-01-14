https://ria.ru/20230114/snaryady-1844838667.html

Российские силы ПВО перехватили снаряды HIMARS и "Ольха" в Бердянске и ДНР

Российские силы ПВО перехватили снаряды HIMARS и "Ольха" в Бердянске и ДНР - РИА Новости, 14.01.2023

Российские силы ПВО перехватили снаряды HIMARS и "Ольха" в Бердянске и ДНР

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T14:53

2023-01-14T14:53

2023-01-14T16:30

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

запорожская область

бердянск

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Берестовое, Краснореченское, Залиман Луганской народной республики и Павловка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ДНР и Запорожской области.

https://ria.ru/20230114/sklady-1844840096.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

бердянск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, запорожская область, бердянск