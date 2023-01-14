https://ria.ru/20230114/snaryady-1844838667.html
Российские силы ПВО перехватили снаряды HIMARS и "Ольха" в Бердянске и ДНР
Российские силы ПВО перехватили снаряды HIMARS и "Ольха" в Бердянске и ДНР - РИА Новости, 14.01.2023
Российские силы ПВО перехватили снаряды HIMARS и "Ольха" в Бердянске и ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:53
2023-01-14T14:53
2023-01-14T16:30
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
запорожская область
бердянск
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Берестовое, Краснореченское, Залиман Луганской народной республики и Павловка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ДНР и Запорожской области.
https://ria.ru/20230114/sklady-1844840096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, запорожская область, бердянск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Бердянск
14:53 14.01.2023 (обновлено: 16:30 14.01.2023)
Российские силы ПВО перехватили снаряды HIMARS и "Ольха" в Бердянске и ДНР
Российские силы ПВО перехватили семь снарядов HIMARS и "Ольха" в Бердянске и ДНР