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Российские силы ПВО перехватили снаряды HIMARS и "Ольха" в Бердянске и ДНР - РИА Новости, 14.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/snaryady-1844838667.html
Российские силы ПВО перехватили снаряды HIMARS и "Ольха" в Бердянске и ДНР
Российские силы ПВО перехватили снаряды HIMARS и "Ольха" в Бердянске и ДНР - РИА Новости, 14.01.2023
Российские силы ПВО перехватили снаряды HIMARS и "Ольха" в Бердянске и ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:53
2023-01-14T16:30
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
запорожская область
бердянск
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Берестовое, Краснореченское, Залиман Луганской народной республики и Павловка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ДНР и Запорожской области.
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россия
донецкая народная республика
запорожская область
бердянск
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россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, запорожская область, бердянск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Бердянск
14:53 14.01.2023 (обновлено: 16:30 14.01.2023)
 
Российские силы ПВО перехватили снаряды HIMARS и "Ольха" в Бердянске и ДНР

Российские силы ПВО перехватили семь снарядов HIMARS и "Ольха" в Бердянске и ДНР

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Берестовое, Краснореченское, Залиман Луганской народной республики и Павловка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ДНР и Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФЗапорожская областьБердянск
 
 
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