https://ria.ru/20230114/sklady-1844840096.html
Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов
Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 14.01.2023
Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области, живую силу и военную технику в 123-х... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:00
2023-01-14T15:00
2023-01-14T16:31
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области, живую силу и военную технику в 123-х районах, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) поражены два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Горняк Донецкой народной республики и Зеленый Гай Запорожской области, а также 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123-х районах", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230114/diversiya-1844838488.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:00 14.01.2023 (обновлено: 16:31 14.01.2023)
Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 123 районах