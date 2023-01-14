https://ria.ru/20230114/sklady-1844840096.html

Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов

Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 14.01.2023

Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области, живую силу и военную технику в 123-х... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T15:00

2023-01-14T15:00

2023-01-14T16:31

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области, живую силу и военную технику в 123-х районах, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) поражены два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Горняк Донецкой народной республики и Зеленый Гай Запорожской области, а также 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123-х районах", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230114/diversiya-1844838488.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)