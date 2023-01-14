https://ria.ru/20230114/puteshestviya-1844619479.html

Эксперты по путешествиям поделились своими впечатлениями от отдыха в России

Эксперты по путешествиям поделились своими впечатлениями от отдыха в России - РИА Новости, 14.01.2023

Эксперты по путешествиям поделились своими впечатлениями от отдыха в России

Эксперты по туризму рассказали о своих ассоциациях с поездками по России и о том, как изменился отдых в стране, сообщает Туту. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T02:09

2023-01-14T02:09

2023-01-14T02:09

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

путешествия

туту.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595283488_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_c544488fc09af3230d70284dae7bcc22.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Эксперты по туризму рассказали о своих ассоциациях с поездками по России и о том, как изменился отдых в стране, сообщает Туту.Сервис путешествий в рамках своего проекта "Медиаразведка" опросил 100 ведущих российских тревел-журналистов, блогеров и фотографов. Им было предложено указать три первых ассоциации, связанные с путешествиями по России. Всего было получено 123 различных ответа. Тройка самых популярных вариантов: "природа" (18 процентов опрошенных), "интересно" и "неожиданно" (по 12 процентов).В целом эксперты характеризуют путешествия по России на уровне ассоциаций в позитивном ключе. Помимо вышеназванных, другими популярными вариантами стали "красиво", "вкусная еда", "добрые люди", "душевно". В первой двадцатке всего несколько ассоциаций носят негативный оттенок — например, "дорого" (девять процентов опрошенных), "далеко" (пять) и "сложно" (три процента).Кроме того, некоторые эксперты не смогли ограничиться тремя ассоциациями и привели целые фразы. Одна из них хорошо отражает тренд, связанный с ростом внутреннего туризма в России: "Мой слоган уже много лет — хватит мечтать, пора путешествовать! Слов четыре, но сейчас самый пик возможностей узнать свою страну". Также опрошенные отметили, что путешествовать по России "с годами становится лучше".

https://ria.ru/20221210/puteshestviya-1837412237.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, путешествия, туту.ру