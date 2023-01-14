https://ria.ru/20230114/protoierey-1844780406.html

Протоиерей рассказал о значении праздника Обрезания Господня

Протоиерей рассказал о значении праздника Обрезания Господня - РИА Новости, 14.01.2023

Протоиерей рассказал о значении праздника Обрезания Господня

Праздник Обрезания Господня свидетельствует о том, что Спаситель имеет человеческую природу, рассказал РИА Новости председатель учебного комитета Русской... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T00:36

2023-01-14T00:36

2023-01-14T00:36

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Праздник Обрезания Господня свидетельствует о том, что Спаситель имеет человеческую природу, рассказал РИА Новости председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов, отметив что в этот же день православные чтят память святого Василия Великого. "С одной стороны, праздник Обрезания Господня связан богословски с подтверждением полноты человеческой природы Спасителя. С другой стороны, что он "исполнил всякую правду", то есть во всем подчинялся законам Ветхого завета. Это подтверждение того, что Господь имеет такую же человеческую природу, человеческую плоть, как потомки Адама и Евы", - рассказал протоиерей. Он отметил, что в этот же день Церковь отмечает день памяти святителя Василия Великого. Святитель Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, родился около 330 года в Кесарии в богатой семье. Он обучался у лучших учителей Константинополя. Там он познакомился и подружился со святым Григорием Богословом. Для завершения образования Василий отправился в Афины. Около 357 года он возвратился в Кесарию, где некоторое время преподавал риторику. Приняв крещение от епископа Кесарийского Диания, он отправился в путешествие к великим христианским подвижникам. Вернувшись домой, святой раздал свое имущество бедным и поселился недалеко от Емилии и Макрины, собрав вокруг себя иноков в общежитие. К нему также присоединился Григорий Богослов. Василий и Григорий занимались изучением Священного Писания по руководствам древнейших толкователей и, в частности, Оригена, из произведений которого они составили сборник - Филокалия (Добротолюбие). Святой Василий также составил чин литургии, написал "Беседы на Шестоднев" и сборник правил нравственной жизни. Святитель скончался 1 января (14 января по новому стилю) 379 года в возрасте 49 лет.

https://ria.ru/20230113/pyatnitsa-1844688932.html

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общество, россия, русская православная церковь, афины