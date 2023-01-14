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Обеспечить прорыв: российский автопром и металлургию поддержат триллионами - РИА Новости, 14.01.2023
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Обеспечить прорыв: российский автопром и металлургию поддержат триллионами
Обеспечить прорыв: российский автопром и металлургию поддержат триллионами - РИА Новости, 14.01.2023
Обеспечить прорыв: российский автопром и металлургию поддержат триллионами
Почти три триллиона рублей на долгосрочные проекты по 20 технологическим направлениям — правительство России утвердило программу реабилитации ключевых отраслей... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T08:00
2023-01-14T08:03
экономика
технологии
денис мантуров
россия
автопром
промышленность
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Почти три триллиона рублей на долгосрочные проекты по 20 технологическим направлениям — правительство России утвердило программу реабилитации ключевых отраслей производства. Предполагается, что государственная поддержка и серьезные инвестиции дадут мощный толчок экономике и позволят достичь значительного уровня автономии всего за десять лет.Не попасть в капканМинувший год показал, что в любой момент даже вроде бы надежные поставщики могут расторгнуть договоры или использовать свою продукцию как инструмент давления. Последствия санкций ощутили практически все сегменты экономики. Недавно принятые взаимосвязанные стратегии развития металлургической промышленности до 2030-го и автопрома до 2035-го призваны восстановить производственный сектор.Металлургические предприятия понесли финансовые потери из-за запрета Евросоюза на импорт. Изменилась и сама структура рынка. Исполнительный директор машиностроительного завода "Четра" Владимир Антонов считает, что для адаптации понадобится несколько лет. "Продукция некоторых компаний тяжелого машиностроения все еще менее технологичная, поскольку при резкой смене поставщиков откат неизбежен", — отмечает он.Стратегия предполагает развитие целого ряда производств, например цинковых, важных для автомобилестроения, и титановых, ключевых для авиации, судостроения и энергетики. Кроме того, по оценке экспертов, более половины всей стали потребляет строительный сектор. В мире до 2030-го построят порядка 43 миллионов жилых домов: 11 — в Индии, семь — в Китае, два — в Нигерии. Бразилия, Пакистан и Индонезия нуждаются более чем в миллионе зданий ежегодно.Для переориентации на новые рынки, формирования железнодорожной и портовой инфраструктуры требуется время. В приоритете для экспорта металлопродукции — Китай, Турция, страны СНГ, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки, сообщил вице-премьер Денис Мантуров. Вместе с тем он отмечает повышение внутреннего спроса. Ожидаемый целевой рост производства к 2030-му — 33% для черной металлургии и 28 — для цветной.По словам вице-премьера, отечественная металлургия должна удовлетворять потребности прежде всего строительного и транспортного секторов, топливно-энергетического и оборонного комплекса, сферы ЖКХ, гражданского машиностроения.Где тонко, там и рветсяВ первом полугодии авторынок в России обрушился на 55 процентов. С начала нулевых в стране активно действовали западные компании. Собственные технологии почти не развивались. В результате отечественный автопром столкнулся с целым спектром проблем. Эксперты указывают на нехватку квалифицированных кадров, например инженеров и IT-специалистов, недостаточную локализацию производства наиболее важных комплектующих, слабое финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ."Сборка и выпуск автомобилей более чем наполовину зависит от импортных технологий, разработок и запчастей", — отмечает представитель одного из крупнейших автодилеров Анна Уткина.А уровень локализации во Франции — 68%, в Германии — 72, Индии — 75, Турции — 82, Польше — 89, Иране — 90.Кроме того, эксперты считают необходимым сократить число платформ автомобилей. Сейчас в России их 56, в то же время в Германии — 39, Италии — 21, Польше — 20, ЮАР — 17, во Франции — 15, в Турции — 14."Стратегия фокусирует внимание и на развитии гибридов, электромобилей, машин на водородных топливных элементах, а также на технологиях автономизации транспорта. По электромобилям к 2035-му мы должны выйти на 25% доли рынка. "Аурус", ГАЗ и КамАЗ реализуют проекты на водородных топливных элементах", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Программа развития предусматривает создание производства систем безопасности, дизельных двигателей, полупроводников. Планируется к 2026-му самостоятельно изготавливать до 90% комплектующих, а к 2035-му — нарастить продажи отечественных автомобилей вдвое и сократить долю иномарок на рынке до 17%."В России есть компании, готовые обеспечить прорыв автопрома", — уверена Уткина.На исследовательские и конструкторские разработки как автомобилей, так и компонентной базы выделили 2,7 триллиона рублей. Ранее затраты на НИОКР не превышали 1,5-2 миллиарда в год, а общая господдержка автопрома с 2016 по 2021-й составила 387 миллиардов. Институт "НАМИ" и научно-технические центры "ГАЗ", "КамАЗ", "АвтоВАЗ" уже реализуют НИОКР в сфере интеллектуальных систем автомобиля и автономизации автомобильного транспорта. Локализуют и программное обеспечение.Отечественное ПОПосле ухода западных компаний российский софт используют не только в сфере госуправления. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, у 80% иностранного ПО есть российские аналоги."Отечественные операционные системы по функциональности и удобству ничем не уступают зарубежным, а по ряду параметров превосходят их", — говорит Григорий Сизоненко, генеральный директор компании "ИВК". И все же доля российского софта на предприятиях пока не более четверти. Для изменения ситуации государство принимает серьезные меры, подчеркивает эксперт.Так, в 2022-м на разработку новых программных продуктов из резервного фонда дополнительно направили 14 миллиардов рублей. Основную часть средств распределит Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), который за полгода получил вдвое больше заявок, чем за предыдущие почти 30 лет. Суммы грантов — от 20 до 500 миллионов рублей, на особо значимые проекты — до шести миллиардов. Долю государственного финансирования увеличили до 80%. Также для IT-компаний обнулили налог на прибыль до конца 2024-го, снизили страховые взносы и предусмотрели льготное кредитование по ставке от одного до пяти процентов.Конечно, перейти на собственный софт в масштабах всей страны непросто. Сизоненко отмечает сложности с замещением систем управления предприятиями (ERP-систем), узкоспециализированного отраслевого и инженерного ПО."Импортные ERP-системы прочно вросли в деловые процессы крупных российских холдингов ТЭК и металлургии, для ряда компаний стали корпоративным стандартом. Тут требуется кропотливая и сложная работа", — уточняет он.Тем не менее эффективность принятых мер у экспертов сомнений не вызывает. По данным Росстата, благодаря господдержке в минувшем году производство компьютеров и их комплектующих, а также компьютерной периферии, электронных и оптических изделий выросло на 18,3% по сравнению с октябрем 2021-го, а выпуск готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 4,7%.В целом к концу 2020-го промышленное производство увеличилось на 0,1%.
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экономика, технологии, денис мантуров, россия, автопром, промышленность
Экономика, Технологии, Денис Мантуров, Россия, Автопром, Промышленность
08:00 14.01.2023 (обновлено: 08:03 14.01.2023)
 

Обеспечить прорыв: российский автопром и металлургию поддержат триллионами

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМелитопольский литейный завод
Мелитопольский литейный завод - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Почти три триллиона рублей на долгосрочные проекты по 20 технологическим направлениям — правительство России утвердило программу реабилитации ключевых отраслей производства. Предполагается, что государственная поддержка и серьезные инвестиции дадут мощный толчок экономике и позволят достичь значительного уровня автономии всего за десять лет.

Не попасть в капкан

Минувший год показал, что в любой момент даже вроде бы надежные поставщики могут расторгнуть договоры или использовать свою продукцию как инструмент давления. Последствия санкций ощутили практически все сегменты экономики. Недавно принятые взаимосвязанные стратегии развития металлургической промышленности до 2030-го и автопрома до 2035-го призваны восстановить производственный сектор.
Металлургические предприятия понесли финансовые потери из-за запрета Евросоюза на импорт. Изменилась и сама структура рынка. Исполнительный директор машиностроительного завода "Четра" Владимир Антонов считает, что для адаптации понадобится несколько лет. "Продукция некоторых компаний тяжелого машиностроения все еще менее технологичная, поскольку при резкой смене поставщиков откат неизбежен", — отмечает он.
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Стратегия предполагает развитие целого ряда производств, например цинковых, важных для автомобилестроения, и титановых, ключевых для авиации, судостроения и энергетики. Кроме того, по оценке экспертов, более половины всей стали потребляет строительный сектор. В мире до 2030-го построят порядка 43 миллионов жилых домов: 11 — в Индии, семь — в Китае, два — в Нигерии. Бразилия, Пакистан и Индонезия нуждаются более чем в миллионе зданий ежегодно.
Для переориентации на новые рынки, формирования железнодорожной и портовой инфраструктуры требуется время. В приоритете для экспорта металлопродукции — Китай, Турция, страны СНГ, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки, сообщил вице-премьер Денис Мантуров. Вместе с тем он отмечает повышение внутреннего спроса. Ожидаемый целевой рост производства к 2030-му — 33% для черной металлургии и 28 — для цветной.
По словам вице-премьера, отечественная металлургия должна удовлетворять потребности прежде всего строительного и транспортного секторов, топливно-энергетического и оборонного комплекса, сферы ЖКХ, гражданского машиностроения.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкРобот на участке формирования и упаковки пакетов слитков из алюминиевого сплава в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ) объединенной компании "Русал" в окрестностях города Саяногорска
Робот на участке формирования и упаковки пакетов слитков из алюминиевого сплава в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ) объединённой компании Русал в окрестностях города Саяногорска - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Робот на участке формирования и упаковки пакетов слитков из алюминиевого сплава в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ) объединенной компании "Русал" в окрестностях города Саяногорска

Где тонко, там и рвется

В первом полугодии авторынок в России обрушился на 55 процентов. С начала нулевых в стране активно действовали западные компании. Собственные технологии почти не развивались. В результате отечественный автопром столкнулся с целым спектром проблем. Эксперты указывают на нехватку квалифицированных кадров, например инженеров и IT-специалистов, недостаточную локализацию производства наиболее важных комплектующих, слабое финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
"Сборка и выпуск автомобилей более чем наполовину зависит от импортных технологий, разработок и запчастей", — отмечает представитель одного из крупнейших автодилеров Анна Уткина.
А уровень локализации во Франции — 68%, в Германии — 72, Индии — 75, Турции — 82, Польше — 89, Иране — 90.
Кроме того, эксперты считают необходимым сократить число платформ автомобилей. Сейчас в России их 56, в то же время в Германии — 39, Италии — 21, Польше — 20, ЮАР — 17, во Франции — 15, в Турции — 14.
"Стратегия фокусирует внимание и на развитии гибридов, электромобилей, машин на водородных топливных элементах, а также на технологиях автономизации транспорта. По электромобилям к 2035-му мы должны выйти на 25% доли рынка. "Аурус", ГАЗ и КамАЗ реализуют проекты на водородных топливных элементах", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
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Программа развития предусматривает создание производства систем безопасности, дизельных двигателей, полупроводников. Планируется к 2026-му самостоятельно изготавливать до 90% комплектующих, а к 2035-му — нарастить продажи отечественных автомобилей вдвое и сократить долю иномарок на рынке до 17%.
"В России есть компании, готовые обеспечить прорыв автопрома", — уверена Уткина.
На исследовательские и конструкторские разработки как автомобилей, так и компонентной базы выделили 2,7 триллиона рублей. Ранее затраты на НИОКР не превышали 1,5-2 миллиарда в год, а общая господдержка автопрома с 2016 по 2021-й составила 387 миллиардов. Институт "НАМИ" и научно-технические центры "ГАЗ", "КамАЗ", "АвтоВАЗ" уже реализуют НИОКР в сфере интеллектуальных систем автомобиля и автономизации автомобильного транспорта. Локализуют и программное обеспечение.
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти

Отечественное ПО

После ухода западных компаний российский софт используют не только в сфере госуправления. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, у 80% иностранного ПО есть российские аналоги.
"Отечественные операционные системы по функциональности и удобству ничем не уступают зарубежным, а по ряду параметров превосходят их", — говорит Григорий Сизоненко, генеральный директор компании "ИВК". И все же доля российского софта на предприятиях пока не более четверти. Для изменения ситуации государство принимает серьезные меры, подчеркивает эксперт.
Компьютер - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 08:01
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Так, в 2022-м на разработку новых программных продуктов из резервного фонда дополнительно направили 14 миллиардов рублей. Основную часть средств распределит Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), который за полгода получил вдвое больше заявок, чем за предыдущие почти 30 лет. Суммы грантов — от 20 до 500 миллионов рублей, на особо значимые проекты — до шести миллиардов. Долю государственного финансирования увеличили до 80%. Также для IT-компаний обнулили налог на прибыль до конца 2024-го, снизили страховые взносы и предусмотрели льготное кредитование по ставке от одного до пяти процентов.
Конечно, перейти на собственный софт в масштабах всей страны непросто. Сизоненко отмечает сложности с замещением систем управления предприятиями (ERP-систем), узкоспециализированного отраслевого и инженерного ПО.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкУчащиеся "Школы 21" в учебных классах
Учащиеся Школы 21 в учебных классах - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Учащиеся "Школы 21" в учебных классах
"Импортные ERP-системы прочно вросли в деловые процессы крупных российских холдингов ТЭК и металлургии, для ряда компаний стали корпоративным стандартом. Тут требуется кропотливая и сложная работа", — уточняет он.
Тем не менее эффективность принятых мер у экспертов сомнений не вызывает. По данным Росстата, благодаря господдержке в минувшем году производство компьютеров и их комплектующих, а также компьютерной периферии, электронных и оптических изделий выросло на 18,3% по сравнению с октябрем 2021-го, а выпуск готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 4,7%.
В целом к концу 2020-го промышленное производство увеличилось на 0,1%.
© РИА Новости / Александр Коркка / Перейти в медиабанкГотовая продукция металлургического комбината
Готовая продукция металлургического комбината - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Александр Коркка
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Готовая продукция металлургического комбината
 
ЭкономикаТехнологииДенис МантуровРоссияАвтопромПромышленность
 
 
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