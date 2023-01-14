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В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб человек - РИА Новости, 14.01.2023
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В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб человек
В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб человек - РИА Новости, 14.01.2023
В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб человек
В селе Ганзурино Иволгинского района Бурятии горел двухквартирный дом, есть погибший, сообщает пресс-служба регионального агентства ГО и ЧС. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T10:26
2023-01-14T10:26
происшествия
иволгинский район
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 14 янв - РИА Новости. В селе Ганзурино Иволгинского района Бурятии горел двухквартирный дом, есть погибший, сообщает пресс-служба регионального агентства ГО и ЧС. По информации ведомства, утром в субботу в экстренную службу поступило сообщение о пожаре в двухквартирном доме по улице Овражная в Ганзурино. Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что одна из квартир двухквартирного дома охвачена огнем изнутри. За три часа пожарные ликвидировали огонь на 57 кв.м. "В ходе тушения пожара огнеборцами обнаружено тело мужчины 1962 года рождения без признаков жизни", - отметили в пресс-службе. Как уточнили в ведомстве, распространения огня на вторую квартиру удалось избежать. По предварительным данным, причиной пожара стал перекал печи. На месте работают следователи.
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иволгинский район
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происшествия, иволгинский район, республика бурятия
Происшествия, Иволгинский район, Республика Бурятия
10:26 14.01.2023
 
В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб человек

В бурятском селе Ганзурино обнаружили тело мужчины на месте пожара в двухквартирном доме

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 янв - РИА Новости. В селе Ганзурино Иволгинского района Бурятии горел двухквартирный дом, есть погибший, сообщает пресс-служба регионального агентства ГО и ЧС.
По информации ведомства, утром в субботу в экстренную службу поступило сообщение о пожаре в двухквартирном доме по улице Овражная в Ганзурино. Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что одна из квартир двухквартирного дома охвачена огнем изнутри. За три часа пожарные ликвидировали огонь на 57 кв.м.
"В ходе тушения пожара огнеборцами обнаружено тело мужчины 1962 года рождения без признаков жизни", - отметили в пресс-службе.
Как уточнили в ведомстве, распространения огня на вторую квартиру удалось избежать. По предварительным данным, причиной пожара стал перекал печи. На месте работают следователи.
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ПроисшествияИволгинский районРеспублика Бурятия
 
 
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