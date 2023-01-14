https://ria.ru/20230114/pozhar-1844785848.html
В МЧС рассказали, как избежать пожара на балконе
В МЧС рассказали, как избежать пожара на балконе - РИА Новости, 14.01.2023
В МЧС рассказали, как избежать пожара на балконе
Даже случайно залетевший на балкон жилого дома окурок может стать причиной пожара, рассказали РИА Новости в главном управлении МЧС по Московской области. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T03:14
2023-01-14T03:14
2023-01-14T06:13
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Даже случайно залетевший на балкон жилого дома окурок может стать причиной пожара, рассказали РИА Новости в главном управлении МЧС по Московской области. Собеседник агентства отметил, что хранить на балконе легковоспламеняющиеся вещества крайне опасно, в том числе различные тряпки. Кроме того, посоветовал он, не следует загромождать это помещение ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут послужить "пищей" огню". Представитель ведомства отметил, что все вещи на балконе следует хранить только в металлических ящиках или под плотным кожухом."Пожарные также рекомендуют держать на балконе ведро с песком", — резюмировал собеседник.
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
03:14 14.01.2023 (обновлено: 06:13 14.01.2023)
В МЧС рассказали, как избежать пожара на балконе
МЧС: не следует заполнять балкон ненужными вещами, которые могут послужить "пищей" огню
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Даже случайно залетевший на балкон жилого дома окурок может стать причиной пожара, рассказали РИА Новости в главном управлении МЧС по Московской области.
"Чаще всего масштабные возгорания происходят на балконе и кухне", — сообщили в управлении.
Собеседник агентства отметил, что хранить на балконе легковоспламеняющиеся вещества крайне опасно, в том числе различные тряпки. Кроме того, посоветовал он, не следует загромождать это помещение ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут послужить "пищей" огню".
Представитель ведомства отметил, что все вещи на балконе следует хранить только в металлических ящиках или под плотным кожухом.
"Пожарные также рекомендуют держать на балконе ведро с песком", — резюмировал собеседник.