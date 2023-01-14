https://ria.ru/20230114/pozhar-1844785848.html

В МЧС рассказали, как избежать пожара на балконе

В МЧС рассказали, как избежать пожара на балконе - РИА Новости, 14.01.2023

В МЧС рассказали, как избежать пожара на балконе

Даже случайно залетевший на балкон жилого дома окурок может стать причиной пожара, рассказали РИА Новости в главном управлении МЧС по Московской области. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T03:14

2023-01-14T03:14

2023-01-14T06:13

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756667364_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e01e6b45bc4b8a2ed4b575d2f0dd43cb.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Даже случайно залетевший на балкон жилого дома окурок может стать причиной пожара, рассказали РИА Новости в главном управлении МЧС по Московской области. Собеседник агентства отметил, что хранить на балконе легковоспламеняющиеся вещества крайне опасно, в том числе различные тряпки. Кроме того, посоветовал он, не следует загромождать это помещение ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут послужить "пищей" огню". Представитель ведомства отметил, что все вещи на балконе следует хранить только в металлических ящиках или под плотным кожухом."Пожарные также рекомендуют держать на балконе ведро с песком", — резюмировал собеседник.

https://ria.ru/20230110/mchs-1843795090.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)