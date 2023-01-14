https://ria.ru/20230114/pozhar-1844781598.html

Пожар на газопроводе в Литве прекратился, сообщила газовая компания

Пожар на газопроводе в Литве прекратился, сообщила газовая компания - РИА Новости, 14.01.2023

Пожар на газопроводе в Литве прекратился, сообщила газовая компания

Пожар на магистральном газопроводе оператора Amber Grid в Пасвальском районе Литвы прекратился спустя четыре часа, поврежденный участок планируется восстановить РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T01:01

2023-01-14T01:01

2023-01-14T01:34

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пожар на магистральном газопроводе оператора Amber Grid в Пасвальском районе Литвы прекратился спустя четыре часа, поврежденный участок планируется восстановить за несколько дней, сообщила газовая компания. В пятницу полиция сообщала, что в Пасвальском районе Литвы около 17.00 по местному времени (18.00 мск) взорвался газопровод, открытое пламя достигало 50 метров в высоту, по предварительным данным, жертв нет. Мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегузинскас сообщил, что взрыв произошел вблизи трассы Пасвалис-Шяуляй, на месте работали специальные службы, дорожное движение было остановлено. "Инцидент, произошедший на магистральном газопроводе Amber Grid в Пасвальском районе на севере Литвы, был локализован. По предварительным данным, в ходе происшествия люди не пострадали. Загоревшийся во время инцидента газ примерно после четырех часов перестал гореть", - говорится в сообщении Amber Grid. Отмечается, что газоснабжение Пасвальского района и других потребителей на севере Литвы обеспечивается параллельно проложенным газопроводом и в тот же вечер была возобновлена подача газа в Латвию. По словам генерального директора оператора системы газопередачи Amber Grid Нямунаса Бикнюса, поврежденный во время инцидента участок газопровода планируется восстановить в течение нескольких дней. "Правоохранительные органы и специалисты Amber Grid в настоящее время расследуют возможные причины инцидента, пока у нас нет сведений об умышленном причинении третьими лицами ущерба инфраструктуре газопровода", - приводятся в сообщении слова Бикнюса.

https://ria.ru/20230108/vzryv-1843488822.html

https://ria.ru/20230112/oruzhie-1844441474.html

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в мире, литва, латвия, amber grid