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ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области, погибли четыре человека - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/pologi-1844900126.html
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области, погибли четыре человека
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области, погибли четыре человека - РИА Новости, 14.01.2023
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области, погибли четыре человека
Четыре мирных жителя погибли после обстрела города Пологи Запорожской области со стороны украинских войск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T20:14
2023-01-14T20:44
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир рогов
запорожская область
владимир путин
россия
мелитополь
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли после обстрела города Пологи Запорожской области со стороны украинских войск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале."Последствия обстрела Полог террористами УГИЛ. Прилет нескольких реактивных снарядов в продуктовый магазин и здание администрации. На данный момент известно о гибели четверых мирных жителей и еще пяти, получивших тяжелые ранения", — написал он.Ранее в субботу российские системы ПВО отразили украинскую ракетную атаку на Мелитополь.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ. Как заявляли в региональной администрации, основными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. В Кремле 30 сентября 2022 года прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
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происшествия, владимир рогов, запорожская область, владимир путин, россия, мелитополь, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Рогов, Запорожская область, Владимир Путин, Россия, Мелитополь, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
20:14 14.01.2023 (обновлено: 20:44 14.01.2023)
 
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области, погибли четыре человека

Член Запорожской администрации Рогов сообщил о четырех погибших после обстрела ВСУ Полог

© Фото : Владимир Рогов/TelegramПоследствия обстрела города Пологи Запорожской области
Последствия обстрела города Пологи Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
Последствия обстрела города Пологи Запорожской области
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли после обстрела города Пологи Запорожской области со стороны украинских войск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Последствия обстрела Полог террористами УГИЛ. Прилет нескольких реактивных снарядов в продуктовый магазин и здание администрации. На данный момент известно о гибели четверых мирных жителей и еще пяти, получивших тяжелые ранения", — написал он.
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Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ. Как заявляли в региональной администрации, основными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.
Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. В Кремле 30 сентября 2022 года прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
Обстрелы Запорожской АЭС
6 декабря 2022, 09:09Инфографика
Обстрелы Запорожской АЭС
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВладимир РоговЗапорожская областьВладимир ПутинРоссияМелитопольЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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