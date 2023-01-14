https://ria.ru/20230114/pologi-1844900126.html
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области, погибли четыре человека
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области, погибли четыре человека - РИА Новости, 14.01.2023
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области, погибли четыре человека
Четыре мирных жителя погибли после обстрела города Пологи Запорожской области со стороны украинских войск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T20:14
2023-01-14T20:14
2023-01-14T20:44
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир рогов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли после обстрела города Пологи Запорожской области со стороны украинских войск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале."Последствия обстрела Полог террористами УГИЛ. Прилет нескольких реактивных снарядов в продуктовый магазин и здание администрации. На данный момент известно о гибели четверых мирных жителей и еще пяти, получивших тяжелые ранения", — написал он.Ранее в субботу российские системы ПВО отразили украинскую ракетную атаку на Мелитополь.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ. Как заявляли в региональной администрации, основными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. В Кремле 30 сентября 2022 года прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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20:14 14.01.2023 (обновлено: 20:44 14.01.2023)
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области, погибли четыре человека
Член Запорожской администрации Рогов сообщил о четырех погибших после обстрела ВСУ Полог