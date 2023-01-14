https://ria.ru/20230114/patriot-1844904029.html
Пентагон намерен осуществлять помощь в эксплуатации ЗРК Patriot на Украине
Пентагон намерен осуществлять помощь в эксплуатации ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 14.01.2023
Пентагон намерен осуществлять помощь в эксплуатации ЗРК Patriot на Украине
Министерство обороны США намерено заключить с компанией Raytheon Technologies контракт на "техническое содействие" в эксплуатации зенитно-ракетных комплексов... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T20:48
2023-01-14T20:48
2023-01-14T20:59
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пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Министерство обороны США намерено заключить с компанией Raytheon Technologies контракт на "техническое содействие" в эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые будут поставлены на Украину, следует из публикации на сайте закупок Пентагона. США ранее объявили о намерении передать украинским военным одну батарею Patriot, вторую должна предоставить Германия. "Raytheon Technologies окажет техническое содействие, состоящие из консультирования и помощи в планировании, применении, обслуживании, ремонте и обеспечении систем вооружения Patriot ПВО Украины, сопутствующего оборудования и элементов логистической поддержки", - говорится в сообщении. Коммерческое предложение в Пентагоне ждут только от Raytheon Technologies, которая производит Patriot, но другим компаниям рекомендуется связаться с нею на предмет участия в контракте в качестве субподрядчиков.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
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в мире, сша, украина, германия, министерство обороны сша, raytheon, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, США, Украина, Германия, Министерство обороны США, Raytheon, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
20:48 14.01.2023 (обновлено: 20:59 14.01.2023)
Пентагон намерен осуществлять помощь в эксплуатации ЗРК Patriot на Украине
Пентагон намерен заключить контракт на техсодействие в эксплуатации ЗРК Patriot на Украине