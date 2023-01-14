https://ria.ru/20230114/patriot-1844904029.html

Пентагон намерен осуществлять помощь в эксплуатации ЗРК Patriot на Украине

Пентагон намерен осуществлять помощь в эксплуатации ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 14.01.2023

Пентагон намерен осуществлять помощь в эксплуатации ЗРК Patriot на Украине

Министерство обороны США намерено заключить с компанией Raytheon Technologies контракт на "техническое содействие" в эксплуатации зенитно-ракетных комплексов... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T20:48

2023-01-14T20:48

2023-01-14T20:59

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министерство обороны сша

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пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Министерство обороны США намерено заключить с компанией Raytheon Technologies контракт на "техническое содействие" в эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые будут поставлены на Украину, следует из публикации на сайте закупок Пентагона. США ранее объявили о намерении передать украинским военным одну батарею Patriot, вторую должна предоставить Германия. "Raytheon Technologies окажет техническое содействие, состоящие из консультирования и помощи в планировании, применении, обслуживании, ремонте и обеспечении систем вооружения Patriot ПВО Украины, сопутствующего оборудования и элементов логистической поддержки", - говорится в сообщении. Коммерческое предложение в Пентагоне ждут только от Raytheon Technologies, которая производит Patriot, но другим компаниям рекомендуется связаться с нею на предмет участия в контракте в качестве субподрядчиков.

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

https://ria.ru/20230114/pobeda-1844899000.html

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в мире, сша, украина, германия, министерство обороны сша, raytheon, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )