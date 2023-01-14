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Овчинский: столичный создатель RFID-продукции включен в реестр Минпромторга - РИА Новости, 14.01.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230114/ovchinskiy-1844697335.html
Овчинский: столичный создатель RFID-продукции включен в реестр Минпромторга
Овчинский: столичный создатель RFID-продукции включен в реестр Минпромторга - РИА Новости, 14.01.2023
Овчинский: столичный создатель RFID-продукции включен в реестр Минпромторга
Двенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга, позволяющий участвовать в... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:18
2023-01-14T11:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
россия
московский метрополитен
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Двенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга, позволяющий участвовать в госзакупках, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Отмечается, что компания получила документ, подтверждающий локализацию технологического процесса производства продукции на территории РФ. Включение в реестр российской продукции – необходимый процесс для участия в госзакупках. Такие товары получают преимущества при конкуренции с иностранной продукцией: госзакупщики обязаны приобретать отечественные товары при их наличии."Зеленоградская компания ISBC на протяжении 20 лет занимается производством современной RFID-продукции, которая применяется во многих сферах. В 2022 году 19 разработок было занесено в реестр отечественной продукции Минпромторга – это 12 видов смарт-карт, которые широко применяются в Московском метрополитене, и семь многофункциональных RFID-брелоков. Они выполнены преимущественно из отечественных компонентов и широко используются уже в 78 регионах России", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как отметили в компании, смарт-карты могут использоваться не только в транспортной сфере, но и как электронный читательский билет, школьная карта, ключ-карта, ски-пасс для горнолыжных склонов, а также в виде различных карт для систем лояльности.В свою очередь, многофункциональные брелоки с успехом заменяют различные пластиковые карты, используются в транспортных системах, для прохода на охраняемые территории, в проектах умной домофонии, а также в качестве рекламного носителя. RFID-брелок покрыт специально разработанным инженерами ISBC композитным материалом. Он отличается прочностью и износостойкостью, что защищает изделие от высоких температур и делает его работоспособным даже после погружения в воду, уточняется в сообщении.
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владислав овчинский, россия, московский метрополитен, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Россия, Московский метрополитен, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
11:18 14.01.2023
 

Овчинский: столичный создатель RFID-продукции включен в реестр Минпромторга

© Фото : Пресс-служба ДИППДвенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга
Двенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Двенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Двенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга, позволяющий участвовать в госзакупках, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Отмечается, что компания получила документ, подтверждающий локализацию технологического процесса производства продукции на территории РФ. Включение в реестр российской продукции – необходимый процесс для участия в госзакупках. Такие товары получают преимущества при конкуренции с иностранной продукцией: госзакупщики обязаны приобретать отечественные товары при их наличии.
© Фото : Пресс-служба ДИППДвенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторгаъ
Двенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга
1 из 4
Двенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторгаъ
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППДвенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторгаъ
Двенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга
2 из 4
Двенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторгаъ
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППДвенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторгаъ
Двенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга
3 из 4
Двенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторгаъ
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППДвенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторгаъ
Двенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга
4 из 4
Двенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторгаъ
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 4
Двенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторгаъ
© Фото : Пресс-служба ДИПП
2 из 4
Двенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторгаъ
© Фото : Пресс-служба ДИПП
3 из 4
Двенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторгаъ
© Фото : Пресс-служба ДИПП
4 из 4
Двенадцать смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC внесены в реестр промышленной продукции Минпромторгаъ
© Фото : Пресс-служба ДИПП
"Зеленоградская компания ISBC на протяжении 20 лет занимается производством современной RFID-продукции, которая применяется во многих сферах. В 2022 году 19 разработок было занесено в реестр отечественной продукции Минпромторга – это 12 видов смарт-карт, которые широко применяются в Московском метрополитене, и семь многофункциональных RFID-брелоков. Они выполнены преимущественно из отечественных компонентов и широко используются уже в 78 регионах России", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Как отметили в компании, смарт-карты могут использоваться не только в транспортной сфере, но и как электронный читательский билет, школьная карта, ключ-карта, ски-пасс для горнолыжных склонов, а также в виде различных карт для систем лояльности.
В свою очередь, многофункциональные брелоки с успехом заменяют различные пластиковые карты, используются в транспортных системах, для прохода на охраняемые территории, в проектах умной домофонии, а также в качестве рекламного носителя. RFID-брелок покрыт специально разработанным инженерами ISBC композитным материалом. Он отличается прочностью и износостойкостью, что защищает изделие от высоких температур и делает его работоспособным даже после погружения в воду, уточняется в сообщении.
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Овчинский Владислав Анатольевич
13 января, 07:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал сервис для управления проектами
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийРоссияМосковский метрополитенМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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