https://ria.ru/20230114/otklyucheniya-1844870281.html

В Киеве и Одессе ввели превентивные экстренные отключения электроэнергии

В Киеве и Одессе ввели превентивные экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 14.01.2023

В Киеве и Одессе ввели превентивные экстренные отключения электроэнергии

Превентивные экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, Киевской и Одесской областях Украины из-за ракетной угрозы, сообщил украинский энергохолдинг... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:59

2023-01-14T16:59

2023-01-14T17:01

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Превентивные экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, Киевской и Одесской областях Украины из-за ракетной угрозы, сообщил украинский энергохолдинг "ДТЭК"."Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Одесской областях применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании.Утверждается, что это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры в случае поражения объектов.В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой и других областях страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230114/kharkov-1844869822.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина, одесская область, дтэк