16:59 14.01.2023 (обновлено: 17:01 14.01.2023)
В Киеве и Одессе ввели превентивные экстренные отключения электроэнергии
Превентивные экстренные отключения света ввели в Киеве, Киевской и Одесской областях
© AP Photo / Roman HrytsynaКиев. 14 января 2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Киев. 14 января 2023
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Превентивные экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, Киевской и Одесской областях Украины из-за ракетной угрозы, сообщил украинский энергохолдинг "ДТЭК".
"Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Одесской областях применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
Утверждается, что это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры в случае поражения объектов.
В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой и других областях страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.