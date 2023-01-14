Рейтинг@Mail.ru
В Одессе остановили работу электротранспорта - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/odessa-1844869158.html
В Одессе остановили работу электротранспорта
В Одессе остановили работу электротранспорта - РИА Новости, 14.01.2023
В Одессе остановили работу электротранспорта
Городской электротранспорт Одессы остановил работу из-за новых лимитов на электроэнергию, сообщили в местном горсовете. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:54
2023-01-14T17:05
специальная военная операция на украине
одесса
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_151:0:3575:1926_1920x0_80_0_0_e98025d745653ff78931762b8993e679.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Городской электротранспорт Одессы остановил работу из-за новых лимитов на электроэнергию, сообщили в местном горсовете. "В связи со снижением лимитов на электроэнергию общественный электротранспорт завершает свою работу. Подвижной состав возвращается в депо", - говорится в сообщении в Телеграм-канале горсовета. Ранее в субботу украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала о превышении лимитов потребления электроэнергии в 11 областях Украины, в связи с чем были применены аварийные отключения света.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_579:0:3147:1926_1920x0_80_0_0_dd915dd577f517f88c1663f5dc8a88f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, В мире
16:54 14.01.2023 (обновлено: 17:05 14.01.2023)
 
В Одессе остановили работу электротранспорта

Горсовет Одессы заявил об остановке работы электротранспортиз-за лимитов на электроэнергию

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Городской электротранспорт Одессы остановил работу из-за новых лимитов на электроэнергию, сообщили в местном горсовете.
"В связи со снижением лимитов на электроэнергию общественный электротранспорт завершает свою работу. Подвижной состав возвращается в депо", - говорится в сообщении в Телеграм-канале горсовета.
Ранее в субботу украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала о превышении лимитов потребления электроэнергии в 11 областях Украины, в связи с чем были применены аварийные отключения света.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября 2022, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала