https://ria.ru/20230114/odessa-1844869158.html

В Одессе остановили работу электротранспорта

В Одессе остановили работу электротранспорта - РИА Новости, 14.01.2023

В Одессе остановили работу электротранспорта

Городской электротранспорт Одессы остановил работу из-за новых лимитов на электроэнергию, сообщили в местном горсовете. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:54

2023-01-14T16:54

2023-01-14T17:05

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Городской электротранспорт Одессы остановил работу из-за новых лимитов на электроэнергию, сообщили в местном горсовете. "В связи со снижением лимитов на электроэнергию общественный электротранспорт завершает свою работу. Подвижной состав возвращается в депо", - говорится в сообщении в Телеграм-канале горсовета. Ранее в субботу украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала о превышении лимитов потребления электроэнергии в 11 областях Украины, в связи с чем были применены аварийные отключения света.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

одесса, украина, в мире