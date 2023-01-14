https://ria.ru/20230114/odessa-1844869158.html
В Одессе остановили работу электротранспорта
В Одессе остановили работу электротранспорта - РИА Новости, 14.01.2023
В Одессе остановили работу электротранспорта
Городской электротранспорт Одессы остановил работу из-за новых лимитов на электроэнергию, сообщили в местном горсовете. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:54
2023-01-14T16:54
2023-01-14T17:05
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Городской электротранспорт Одессы остановил работу из-за новых лимитов на электроэнергию, сообщили в местном горсовете. "В связи со снижением лимитов на электроэнергию общественный электротранспорт завершает свою работу. Подвижной состав возвращается в депо", - говорится в сообщении в Телеграм-канале горсовета. Ранее в субботу украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала о превышении лимитов потребления электроэнергии в 11 областях Украины, в связи с чем были применены аварийные отключения света.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:54 14.01.2023 (обновлено: 17:05 14.01.2023)
В Одессе остановили работу электротранспорта
Горсовет Одессы заявил об остановке работы электротранспортиз-за лимитов на электроэнергию