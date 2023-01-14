https://ria.ru/20230114/ochakov-1844793469.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Очакове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Очакове - РИА Новости, 14.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Очакове
В украинском городе Очаков (Николаевская область) и в Киеве прогремели взрывы, пишет в Telegram-канале издание "Зеркало недели". РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T07:57
2023-01-14T07:57
2023-01-14T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
киев
владимир зеленский
денис шмыгаль
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В украинском городе Очаков (Николаевская область) и в Киеве прогремели взрывы, пишет в Telegram-канале издание "Зеркало недели". В Киеве, по данным издания, взрывы слышны на левом берегу Днепра. При этом воздушная тревога в столице не объявлялась.Сообщается также о взрывах в Буче (Киевская область) и на подконтрольной украинским властям части Запорожской области.Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, на одном из объектов критической инфраструктуры после взрывов возник пожар.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередач. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Киев, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы РФ
07:57 14.01.2023 (обновлено: 09:19 14.01.2023)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Очакове
"Зеркало недели": в Киеве и Очакове прогремели взрывы