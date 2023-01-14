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ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/obstrel-1844899310.html
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 14.01.2023
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
В Запорожской области массированному обстрелу со стороны украинских военных подвергся центр города Пологи и район жилой застройки, сообщил председатель движения РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T20:04
2023-01-14T20:25
запорожская область
вооруженные силы украины
в мире
специальная военная операция на украине
владимир рогов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Запорожской области массированному обстрелу со стороны украинских военных подвергся центр города Пологи и район жилой застройки, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Пологи под огнем боевиков ВСУ. Центр города, район жилой застройки подвергся массированному обстрелу из тяжелых видов вооружения со стороны боевиков Зеленского. Информация по жертвам и разрушениям уточняется", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
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запорожская область, вооруженные силы украины, в мире, владимир рогов
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов
20:04 14.01.2023 (обновлено: 20:25 14.01.2023)
 
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области

Рогов: украинские боевики обстреляли центр города Пологи в Запорожской области

© Фото : Владимир Рогов/TelegramПоследствия обстрела города Пологи Запорожской области
Последствия обстрела города Пологи Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
Последствия обстрела города Пологи Запорожской области
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Запорожской области массированному обстрелу со стороны украинских военных подвергся центр города Пологи и район жилой застройки, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Пологи под огнем боевиков ВСУ. Центр города, район жилой застройки подвергся массированному обстрелу из тяжелых видов вооружения со стороны боевиков Зеленского. Информация по жертвам и разрушениям уточняется", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир Рогов
 
 
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