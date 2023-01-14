https://ria.ru/20230114/obstrel-1844899310.html
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 14.01.2023
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
В Запорожской области массированному обстрелу со стороны украинских военных подвергся центр города Пологи и район жилой застройки, сообщил председатель движения РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T20:04
2023-01-14T20:04
2023-01-14T20:25
запорожская область
вооруженные силы украины
в мире
специальная военная операция на украине
владимир рогов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Запорожской области массированному обстрелу со стороны украинских военных подвергся центр города Пологи и район жилой застройки, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Пологи под огнем боевиков ВСУ. Центр города, район жилой застройки подвергся массированному обстрелу из тяжелых видов вооружения со стороны боевиков Зеленского. Информация по жертвам и разрушениям уточняется", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, в мире, владимир рогов
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов
20:04 14.01.2023 (обновлено: 20:25 14.01.2023)
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
Рогов: украинские боевики обстреляли центр города Пологи в Запорожской области