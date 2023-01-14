https://ria.ru/20230114/obstrel-1844899310.html

ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области

ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 14.01.2023

ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области

В Запорожской области массированному обстрелу со стороны украинских военных подвергся центр города Пологи и район жилой застройки, сообщил председатель движения РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T20:04

2023-01-14T20:04

2023-01-14T20:25

запорожская область

вооруженные силы украины

в мире

специальная военная операция на украине

владимир рогов

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Запорожской области массированному обстрелу со стороны украинских военных подвергся центр города Пологи и район жилой застройки, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Пологи под огнем боевиков ВСУ. Центр города, район жилой застройки подвергся массированному обстрелу из тяжелых видов вооружения со стороны боевиков Зеленского. Информация по жертвам и разрушениям уточняется", - написал Рогов в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

запорожская область, вооруженные силы украины, в мире, владимир рогов