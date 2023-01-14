https://ria.ru/20230114/obraschenie-1844905869.html

Москалькова получила кадры, доказывающие пытки ВСУ над пленными

Москалькова получила кадры, доказывающие пытки ВСУ над пленными - РИА Новости, 15.01.2023

Москалькова получила кадры, доказывающие пытки ВСУ над пленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинского омбудсмена, ООН и Красный Крест потребовать от киевских властей не применять РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-14T21:08

2023-01-14T21:08

2023-01-15T00:03

в мире

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

оон

специальная военная операция на украине

татьяна москалькова

красный крест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844047007_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14ffddc4235aa526a94d86b52e335e2a.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинского омбудсмена, ООН и Красный Крест потребовать от киевских властей не применять пытки в отношении пленных. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале."Призываю уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, верховного комиссара ООН по правам человека и Международный Комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека", — написала Москалькова.По словам омбудсмена, родственники попавших в плен российских военных показали ей кадры, где запечатлены издевательства над последними. Москалькова сообщила о планах обратиться с этим вопросом к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и выразила надежду, что совместными усилиями Министерства обороны и ФСБ "как уже не раз бывало, нам удастся вернуть ребят".В начале января российские солдаты, вернувшиеся из украинского плена, рассказали следователям СК о пытках и издевательствах — от избиения ногами и руками до применения электрического тока и резиновой дубинки.В российской оборонном ведомстве, в свою очередь, не раз подчеркивали, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

https://ria.ru/20230111/plen-1844020481.html

https://ria.ru/20221212/voennoplennye-1838025217.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), оон, татьяна москалькова, красный крест, верховная рада украины, александр бастрыкин