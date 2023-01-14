21:08 14.01.2023 (обновлено: 00:03 15.01.2023)
Москалькова получила кадры, доказывающие пытки ВСУ над пленными
Москалькова призвала ООН и МККК потребовать от Украины соблюдать Женевскую конвенцию
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРазрушенное здание в Ленинском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Разрушенное здание в Ленинском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинского омбудсмена, ООН и Красный Крест потребовать от киевских властей не применять пытки в отношении пленных. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
"Призываю уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, верховного комиссара ООН по правам человека и Международный Комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека", — написала Москалькова.
По словам омбудсмена, родственники попавших в плен российских военных показали ей кадры, где запечатлены издевательства над последними.
"С неизвестных аккаунтов анонимные нелюди демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и угрожают убить их, если не получат выкуп. Еще одно свидетельство для будущего трибунала над нацистами", — подчеркнула она.
Москалькова сообщила о планах обратиться с этим вопросом к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и выразила надежду, что совместными усилиями Министерства обороны и ФСБ "как уже не раз бывало, нам удастся вернуть ребят".
В начале января российские солдаты, вернувшиеся из украинского плена, рассказали следователям СК о пытках и издевательствах — от избиения ногами и руками до применения электрического тока и резиновой дубинки.
В российской оборонном ведомстве, в свою очередь, не раз подчеркивали, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.