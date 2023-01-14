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Москалькова получила кадры, доказывающие пытки ВСУ над пленными - РИА Новости, 15.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/obraschenie-1844905869.html
Москалькова получила кадры, доказывающие пытки ВСУ над пленными
Москалькова получила кадры, доказывающие пытки ВСУ над пленными - РИА Новости, 15.01.2023
Москалькова получила кадры, доказывающие пытки ВСУ над пленными
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинского омбудсмена, ООН и Красный Крест потребовать от киевских властей не применять РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-14T21:08
2023-01-15T00:03
в мире
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
оон
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
красный крест
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинского омбудсмена, ООН и Красный Крест потребовать от киевских властей не применять пытки в отношении пленных. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале."Призываю уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, верховного комиссара ООН по правам человека и Международный Комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека", — написала Москалькова.По словам омбудсмена, родственники попавших в плен российских военных показали ей кадры, где запечатлены издевательства над последними. Москалькова сообщила о планах обратиться с этим вопросом к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и выразила надежду, что совместными усилиями Министерства обороны и ФСБ "как уже не раз бывало, нам удастся вернуть ребят".В начале января российские солдаты, вернувшиеся из украинского плена, рассказали следователям СК о пытках и издевательствах — от избиения ногами и руками до применения электрического тока и резиновой дубинки.В российской оборонном ведомстве, в свою очередь, не раз подчеркивали, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
https://ria.ru/20230111/plen-1844020481.html
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в мире, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), оон, татьяна москалькова, красный крест, верховная рада украины, александр бастрыкин
В мире, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ООН, Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Красный Крест, Верховная Рада Украины, Александр Бастрыкин
21:08 14.01.2023 (обновлено: 00:03 15.01.2023)
 
Москалькова получила кадры, доказывающие пытки ВСУ над пленными

Москалькова призвала ООН и МККК потребовать от Украины соблюдать Женевскую конвенцию

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРазрушенное здание в Ленинском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Разрушенное здание в Ленинском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенное здание в Ленинском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинского омбудсмена, ООН и Красный Крест потребовать от киевских властей не применять пытки в отношении пленных. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
"Призываю уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, верховного комиссара ООН по правам человека и Международный Комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека", — написала Москалькова.
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По словам омбудсмена, родственники попавших в плен российских военных показали ей кадры, где запечатлены издевательства над последними.
"С неизвестных аккаунтов анонимные нелюди демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и угрожают убить их, если не получат выкуп. Еще одно свидетельство для будущего трибунала над нацистами", — подчеркнула она.
Москалькова сообщила о планах обратиться с этим вопросом к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и выразила надежду, что совместными усилиями Министерства обороны и ФСБ "как уже не раз бывало, нам удастся вернуть ребят".
В начале января российские солдаты, вернувшиеся из украинского плена, рассказали следователям СК о пытках и издевательствах — от избиения ногами и руками до применения электрического тока и резиновой дубинки.
В российской оборонном ведомстве, в свою очередь, не раз подчеркивали, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ООНТатьяна МоскальковаКрасный КрестВерховная Рада УкраиныАлександр Бастрыкин
 
 
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