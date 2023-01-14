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Украину превратили в "натовскую ЧВК", заявил Небензя - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844785448.html
Украину превратили в "натовскую ЧВК", заявил Небензя
Украину превратили в "натовскую ЧВК", заявил Небензя - РИА Новости, 14.01.2023
Украину превратили в "натовскую ЧВК", заявил Небензя
Украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК", заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T03:05
2023-01-14T03:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
нато
оон
василий небензя
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ООН, 14 янв – РИА Новости. Украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК", заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя. "Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач", – сказал он. "Вчера это, кстати, признал украинский министр обороны Резников. Вот его слова: "Мы выполняем миссию НАТО без потери их крови, но с потерей нашей. Поэтому Запад нам должен давать больше оружия и денег". Вот она – формула войны НАТО по доверенности "до последнего украинца", лучше ее и не опишешь", – подчеркнул постпред. Слова Резникова, по его словам, отражают истинную подоплеку "любых украинских так называемых мирных инициатив". Небензя отметил, что украинская власть неоднократно показывала свое истинное и отнюдь не мирное лицо. Так было и в марте 2022 года, когда она "отозвала свои же собственные реалистичные элементы мирного договора", которые Россия была готова обсуждать, сказал постпред. От этого опасного заблуждения "украинский диктатор не может отойти до сих пор", хотя даже многие западные лидеры стали смотреть на ситуацию более трезво, заключил постпред.
https://ria.ru/20230114/oon-1844782641.html
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в мире, украина, россия, киев, нато, оон, василий небензя
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, НАТО, ООН, Василий Небензя
03:05 14.01.2023
 
Украину превратили в "натовскую ЧВК", заявил Небензя

Небензя: Украину превратили в "натовскую ЧВК", заставляя воевать за чужие задачи

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 янв – РИА Новости. Украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК", заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя.
"Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач", – сказал он.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
01:46Специальная военная операция на Украине
Постпред США в ООН попросила Иран и КНДР не поставлять оружие России
"Вчера это, кстати, признал украинский министр обороны Резников. Вот его слова: "Мы выполняем миссию НАТО без потери их крови, но с потерей нашей. Поэтому Запад нам должен давать больше оружия и денег". Вот она – формула войны НАТО по доверенности "до последнего украинца", лучше ее и не опишешь", – подчеркнул постпред.
Слова Резникова, по его словам, отражают истинную подоплеку "любых украинских так называемых мирных инициатив".
Небензя отметил, что украинская власть неоднократно показывала свое истинное и отнюдь не мирное лицо. Так было и в марте 2022 года, когда она "отозвала свои же собственные реалистичные элементы мирного договора", которые Россия была готова обсуждать, сказал постпред.
"Додумались ли в Киеве до этого рокового шага сами или послушали своих лондонских, вашингтонских или брюссельских кураторов – сейчас уже не столь важно. Главное, что именно тогда у киевского режима вопреки фактам и здравому смыслу сформировалась иллюзия о том, что при нарастающей прямой военной помощи НАТО он сможет победить Россию на поле боя", – отметил он.
От этого опасного заблуждения "украинский диктатор не может отойти до сих пор", хотя даже многие западные лидеры стали смотреть на ситуацию более трезво, заключил постпред.
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи ООН по украинскому вопросу - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
01:20
Постпред Китая в ООН рассказал, кто приведет мир к неминуемой беде
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевНАТОООНВасилий Небензя
 
 
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