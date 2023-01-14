https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844785448.html

Украину превратили в "натовскую ЧВК", заявил Небензя

Украину превратили в "натовскую ЧВК", заявил Небензя - РИА Новости, 14.01.2023

Украину превратили в "натовскую ЧВК", заявил Небензя

Украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК", заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T03:05

2023-01-14T03:05

2023-01-14T03:05

специальная военная операция на украине

в мире

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василий небензя

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ООН, 14 янв – РИА Новости. Украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК", заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя. "Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач", – сказал он. "Вчера это, кстати, признал украинский министр обороны Резников. Вот его слова: "Мы выполняем миссию НАТО без потери их крови, но с потерей нашей. Поэтому Запад нам должен давать больше оружия и денег". Вот она – формула войны НАТО по доверенности "до последнего украинца", лучше ее и не опишешь", – подчеркнул постпред. Слова Резникова, по его словам, отражают истинную подоплеку "любых украинских так называемых мирных инициатив". Небензя отметил, что украинская власть неоднократно показывала свое истинное и отнюдь не мирное лицо. Так было и в марте 2022 года, когда она "отозвала свои же собственные реалистичные элементы мирного договора", которые Россия была готова обсуждать, сказал постпред. От этого опасного заблуждения "украинский диктатор не может отойти до сих пор", хотя даже многие западные лидеры стали смотреть на ситуацию более трезво, заключил постпред.

https://ria.ru/20230114/oon-1844782641.html

https://ria.ru/20230114/knr-1844782215.html

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в мире, украина, россия, киев, нато, оон, василий небензя