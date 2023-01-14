https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844784869.html
Россия запросила заседание СБ ООН из-за стремления Киева уничтожить УПЦ
Россия запросила заседание СБ ООН из-за стремления Киева уничтожить УПЦ - РИА Новости, 14.01.2023
Россия запросила заседание СБ ООН из-за стремления Киева уничтожить УПЦ
Постпред России при ООН Василий Небензя запросил заседание Совета безопасности ООН на 17 января в связи с преследованием инакомыслящих на Украине, а также из-за РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T02:59
2023-01-14T02:59
2023-01-14T03:11
религия
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украинская православная церковь
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ООН, 14 янв — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя запросил заседание Совета безопасности ООН на 17 января в связи с преследованием инакомыслящих на Украине, а также из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь. "В стране при попустительстве коллективного Запада режим Зеленского превратился в авторитарную диктатуру, что само по себе является существенным препятствием на пути к миру. В последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине — Украинскую православную церковь", — подчеркнул Небензя. Постпред предупредил о серьезных последствиях от таких действий для региональных мира и безопасности."Поэтому мы считаем, что эта ситуация заслуживает пристального внимания членов СБ. В этой связи мы просим японское председательство назначить отдельное заседание СБ по этой теме на вторую половину дня 17 января", — добавил Небензя. По словам дипломата, 20 января на неформальной встрече Совбеза ООН (по "формуле Арриа") постпредство планирует рассказать о том, как мирное население Донбасса выживало под обстрелами с 2014 года, к чему стремились и как добивались своих целей дончане. Ранее первый зампостпреда Росссии при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что 17 января в 23.00 мск с подачи Москвы пройдет заседание СБ ООН по Украине. Он уточнил, что 20 января в 19.00 мск Россия проведет неформальное заседание Совбеза по декабрьским обстрелам Донбасса. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Раду внесли законопроект о ее фактическом запрете. Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230114/knr-1844782517.html
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в мире, украина, россия, донбасс, василий небензя, оон, украинская православная церковь, совет безопасности оон
Религия, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Василий Небензя, ООН, Украинская православная церковь, Совет Безопасности ООН
02:59 14.01.2023 (обновлено: 03:11 14.01.2023)
Россия запросила заседание СБ ООН из-за стремления Киева уничтожить УПЦ
Небензя запросил заседание СБ ООН на 17 января в связи с гонениями на УПЦ со стороны Киева
ООН, 14 янв — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя запросил заседание Совета безопасности ООН на 17 января в связи с преследованием инакомыслящих на Украине, а также из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь.
"В стране при попустительстве коллективного Запада режим Зеленского превратился в авторитарную диктатуру, что само по себе является существенным препятствием на пути к миру. В последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине — Украинскую православную церковь", — подчеркнул Небензя.
Постпред предупредил о серьезных последствиях от таких действий для региональных мира и безопасности.
"Поэтому мы считаем, что эта ситуация заслуживает пристального внимания членов СБ. В этой связи мы просим японское председательство назначить отдельное заседание СБ по этой теме на вторую половину дня 17 января", — добавил Небензя.
По словам дипломата, 20 января на неформальной встрече Совбеза ООН (по "формуле Арриа") постпредство планирует рассказать о том, как мирное население Донбасса
выживало под обстрелами с 2014 года, к чему стремились и как добивались своих целей дончане.
"Полагаем, что для всех государств, и в первую очередь для новых членов совета, а также всех интересующихся, будет чрезвычайно полезно "из первых уст" ознакомиться со свидетельствами очевидцев и посетивших Донбасс иностранных журналистов и исследователей", — указал он.
Ранее первый зампостпреда Росссии при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что 17 января в 23.00 мск с подачи Москвы пройдет заседание СБ ООН по Украине. Он уточнил, что 20 января в 19.00 мск Россия проведет неформальное заседание Совбеза по декабрьским обстрелам Донбасса.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.
Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности".