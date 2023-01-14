https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844784869.html

Россия запросила заседание СБ ООН из-за стремления Киева уничтожить УПЦ

Россия запросила заседание СБ ООН из-за стремления Киева уничтожить УПЦ - РИА Новости, 14.01.2023

Россия запросила заседание СБ ООН из-за стремления Киева уничтожить УПЦ

Постпред России при ООН Василий Небензя запросил заседание Совета безопасности ООН на 17 января в связи с преследованием инакомыслящих на Украине, а также из-за РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T02:59

2023-01-14T02:59

2023-01-14T03:11

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оон

украинская православная церковь

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ООН, 14 янв — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя запросил заседание Совета безопасности ООН на 17 января в связи с преследованием инакомыслящих на Украине, а также из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь. "В стране при попустительстве коллективного Запада режим Зеленского превратился в авторитарную диктатуру, что само по себе является существенным препятствием на пути к миру. В последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине — Украинскую православную церковь", — подчеркнул Небензя. Постпред предупредил о серьезных последствиях от таких действий для региональных мира и безопасности."Поэтому мы считаем, что эта ситуация заслуживает пристального внимания членов СБ. В этой связи мы просим японское председательство назначить отдельное заседание СБ по этой теме на вторую половину дня 17 января", — добавил Небензя. По словам дипломата, 20 января на неформальной встрече Совбеза ООН (по "формуле Арриа") постпредство планирует рассказать о том, как мирное население Донбасса выживало под обстрелами с 2014 года, к чему стремились и как добивались своих целей дончане. Ранее первый зампостпреда Росссии при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что 17 января в 23.00 мск с подачи Москвы пройдет заседание СБ ООН по Украине. Он уточнил, что 20 января в 19.00 мск Россия проведет неформальное заседание Совбеза по декабрьским обстрелам Донбасса. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Раду внесли законопроект о ее фактическом запрете. Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230114/knr-1844782517.html

https://ria.ru/20230112/kiev-1844382140.html

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