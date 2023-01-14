https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844781102.html

Небензя дал оценку киевской идее "мирного саммита"

Небензя дал оценку киевской идее "мирного саммита" - РИА Новости, 14.01.2023

Небензя дал оценку киевской идее "мирного саммита"

Продвигаемая Киевом инициатива "мирного саммита" представляет собой пропагандистскую пустышку, а созываемые Западом заседания Совбеза ООН по Украине все больше... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T00:54

2023-01-14T00:54

2023-01-14T01:06

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ООН, 14 янв — РИА Новости. Продвигаемая Киевом инициатива "мирного саммита" представляет собой пропагандистскую пустышку, а созываемые Западом заседания Совбеза ООН по Украине все больше напоминают "ярмарку лицемерия", заявил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя"Вот, например, наши украинские соседи, еще недавно грозившие нам страшными карами и собиравшиеся чуть ли не наступать в Москву, сегодня рядятся в тогу сторонников мира. Мы это вчера почувствовали по выступлениям госпожи (замглавы МИД Украины Эрмине) Джапаровой, а раньше — по инициативам ее шефа, господина Кулебы. Украина теперь носится с идеей некоего "саммита мира", всячески подводя к тому, что мира не хочет именно Россия", — подчеркнул Небензя.По его словам, понятно, что "это прежде всего попытка понравиться западной публике, задающей все более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги".Именно поэтому, по словам постпреда, глава МИД Украины, "выдвигая свою мирную пропагандистскую пустышку, сразу оговорился, что участие России в так называемом саммите не предусматривается".В конце декабря Кулеба сообщил, что киевские власти хотели бы провести в феврале этого года "мирный саммит", предпочтительно на площадке ООН с Генеральным секретарем Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшних реалий с вхождением в состав России новых регионов, не может претендовать на то, чтобы быть мирным.Москва, со своей стороны, не раз подчеркивала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, Зеленский на саммите G20 заявлял, что "не будет никакого "Минска-3".

https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844780672.html

https://ria.ru/20230114/knr-1844779820.html

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