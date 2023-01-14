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Небензя дал оценку киевской идее "мирного саммита" - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844781102.html
Небензя дал оценку киевской идее "мирного саммита"
Небензя дал оценку киевской идее "мирного саммита" - РИА Новости, 14.01.2023
Небензя дал оценку киевской идее "мирного саммита"
Продвигаемая Киевом инициатива "мирного саммита" представляет собой пропагандистскую пустышку, а созываемые Западом заседания Совбеза ООН по Украине все больше... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T00:54
2023-01-14T01:06
специальная военная операция на украине
в мире
оон
россия
украина
киев
василий небензя
василий боднар
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ООН, 14 янв — РИА Новости. Продвигаемая Киевом инициатива "мирного саммита" представляет собой пропагандистскую пустышку, а созываемые Западом заседания Совбеза ООН по Украине все больше напоминают "ярмарку лицемерия", заявил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя"Вот, например, наши украинские соседи, еще недавно грозившие нам страшными карами и собиравшиеся чуть ли не наступать в Москву, сегодня рядятся в тогу сторонников мира. Мы это вчера почувствовали по выступлениям госпожи (замглавы МИД Украины Эрмине) Джапаровой, а раньше — по инициативам ее шефа, господина Кулебы. Украина теперь носится с идеей некоего "саммита мира", всячески подводя к тому, что мира не хочет именно Россия", — подчеркнул Небензя.По его словам, понятно, что "это прежде всего попытка понравиться западной публике, задающей все более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги".Именно поэтому, по словам постпреда, глава МИД Украины, "выдвигая свою мирную пропагандистскую пустышку, сразу оговорился, что участие России в так называемом саммите не предусматривается".В конце декабря Кулеба сообщил, что киевские власти хотели бы провести в феврале этого года "мирный саммит", предпочтительно на площадке ООН с Генеральным секретарем Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшних реалий с вхождением в состав России новых регионов, не может претендовать на то, чтобы быть мирным.Москва, со своей стороны, не раз подчеркивала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, Зеленский на саммите G20 заявлял, что "не будет никакого "Минска-3".
https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844780672.html
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в мире, оон, россия, украина, киев, василий небензя, василий боднар, антониу гутерреш
Специальная военная операция на Украине, В мире, ООН, Россия, Украина, Киев, Василий Небензя, Василий Боднар, Антониу Гутерреш
00:54 14.01.2023 (обновлено: 01:06 14.01.2023)
 
Небензя дал оценку киевской идее "мирного саммита"

Небензя назвал киевскую идею "мирного саммита" пропагандисткой пустышкой

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 14 янв — РИА Новости. Продвигаемая Киевом инициатива "мирного саммита" представляет собой пропагандистскую пустышку, а созываемые Западом заседания Совбеза ООН по Украине все больше напоминают "ярмарку лицемерия", заявил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
"Вот, например, наши украинские соседи, еще недавно грозившие нам страшными карами и собиравшиеся чуть ли не наступать в Москву, сегодня рядятся в тогу сторонников мира. Мы это вчера почувствовали по выступлениям госпожи (замглавы МИД Украины Эрмине) Джапаровой, а раньше — по инициативам ее шефа, господина Кулебы. Украина теперь носится с идеей некоего "саммита мира", всячески подводя к тому, что мира не хочет именно Россия", — подчеркнул Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
00:46Специальная военная операция на Украине
Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя
По его словам, понятно, что "это прежде всего попытка понравиться западной публике, задающей все более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги".

"Саммит мира" — что может быть благороднее и важнее! Однако даже при самом беглом рассмотрении становится очевидным, что за этой красивой оберткой скрывается весьма гнилая инициатива и даже двойное дно. В Киеве не скрывают, что мир по-украински — это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество", — напомнил Небензя.

Именно поэтому, по словам постпреда, глава МИД Украины, "выдвигая свою мирную пропагандистскую пустышку, сразу оговорился, что участие России в так называемом саммите не предусматривается".
В конце декабря Кулеба сообщил, что киевские власти хотели бы провести в феврале этого года "мирный саммит", предпочтительно на площадке ООН с Генеральным секретарем Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшних реалий с вхождением в состав России новых регионов, не может претендовать на то, чтобы быть мирным.
Москва, со своей стороны, не раз подчеркивала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, Зеленский на саммите G20 заявлял, что "не будет никакого "Минска-3".
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
00:25Специальная военная операция на Украине
Постпред КНР в ООН раскритиковал поставки оружия Киеву
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНРоссияУкраинаКиевВасилий НебензяВасилий БоднарАнтониу Гутерреш
 
 
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