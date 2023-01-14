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В Махачкале мужчина напал на соседей с ножом, заподозрив слежку - РИА Новости, 14.01.2023
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В Махачкале мужчина напал на соседей с ножом, заподозрив слежку
В Махачкале мужчина напал на соседей с ножом, заподозрив слежку - РИА Новости, 14.01.2023
В Махачкале мужчина напал на соседей с ножом, заподозрив слежку
Вооруженный мужчина напал на соседей в Дагестане, три человека в больнице, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T21:18
2023-01-14T21:18
происшествия
махачкала
ленинский район
дахадаевский район
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МАХАЧКАЛА, 14 янв — РИА Новости. Вооруженный мужчина напал на соседей в Дагестане, три человека в больнице, сообщает пресс-служба МВД региона. По информации ведомства, в дежурную часть полиции по Ленинскому району Махачкалы в 17.05 поступило сообщение, что в садоводческом товариществе "Талгинка" мужчина напал с ножом на семью из трех человек. Им оказался 72-летний уроженец Дахадаевского района. Подозреваемому, по его признанию, давно казалось, что сосед оказывает избыточное внимание его персоне и следит за ним. "На момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. И на этот раз он заподозрил "слежку" со стороны соседа. Вооружившись ножом, он напал на 62-летнего жителя Махачкалы, нанеся ему проникающие ранения. На крик выбежали 60-летняя супруга и 36-летний сын раненого мужчины, но и они получили ранения ножом", — говорится в сообщении. По информации ведомства, трое раненых живы, их госпитализировали. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, информация предварительная.
https://ria.ru/20230113/dagestan-1844519876.html
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происшествия, махачкала, ленинский район, дахадаевский район
Происшествия, Махачкала, Ленинский район, Дахадаевский район
21:18 14.01.2023
 
В Махачкале мужчина напал на соседей с ножом, заподозрив слежку

МВД: в Махачкале мужчина напал с ножом на семью из трех человек, заподозрив слежку

© РИА Новости / Сергей РасуловВид на Махачкалу
Вид на Махачкалу - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Сергей Расулов
Вид на Махачкалу. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 янв — РИА Новости. Вооруженный мужчина напал на соседей в Дагестане, три человека в больнице, сообщает пресс-служба МВД региона.
По информации ведомства, в дежурную часть полиции по Ленинскому району Махачкалы в 17.05 поступило сообщение, что в садоводческом товариществе "Талгинка" мужчина напал с ножом на семью из трех человек. Им оказался 72-летний уроженец Дахадаевского района. Подозреваемому, по его признанию, давно казалось, что сосед оказывает избыточное внимание его персоне и следит за ним.
"На момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. И на этот раз он заподозрил "слежку" со стороны соседа. Вооружившись ножом, он напал на 62-летнего жителя Махачкалы, нанеся ему проникающие ранения. На крик выбежали 60-летняя супруга и 36-летний сын раненого мужчины, но и они получили ранения ножом", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, трое раненых живы, их госпитализировали.
Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, информация предварительная.
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ПроисшествияМахачкалаЛенинский районДахадаевский район
 
 
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