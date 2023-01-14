https://ria.ru/20230114/napadenie-1844906443.html

В Махачкале мужчина напал на соседей с ножом, заподозрив слежку

В Махачкале мужчина напал на соседей с ножом, заподозрив слежку - РИА Новости, 14.01.2023

В Махачкале мужчина напал на соседей с ножом, заподозрив слежку

Вооруженный мужчина напал на соседей в Дагестане, три человека в больнице, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T21:18

2023-01-14T21:18

2023-01-14T21:18

происшествия

махачкала

ленинский район

дахадаевский район

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МАХАЧКАЛА, 14 янв — РИА Новости. Вооруженный мужчина напал на соседей в Дагестане, три человека в больнице, сообщает пресс-служба МВД региона. По информации ведомства, в дежурную часть полиции по Ленинскому району Махачкалы в 17.05 поступило сообщение, что в садоводческом товариществе "Талгинка" мужчина напал с ножом на семью из трех человек. Им оказался 72-летний уроженец Дахадаевского района. Подозреваемому, по его признанию, давно казалось, что сосед оказывает избыточное внимание его персоне и следит за ним. "На момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. И на этот раз он заподозрил "слежку" со стороны соседа. Вооружившись ножом, он напал на 62-летнего жителя Махачкалы, нанеся ему проникающие ранения. На крик выбежали 60-летняя супруга и 36-летний сын раненого мужчины, но и они получили ранения ножом", — говорится в сообщении. По информации ведомства, трое раненых живы, их госпитализировали. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, информация предварительная.

https://ria.ru/20230113/dagestan-1844519876.html

махачкала

ленинский район

дахадаевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, махачкала, ленинский район, дахадаевский район