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В Махачкале мужчина напал на соседей с ножом, заподозрив слежку
В Махачкале мужчина напал на соседей с ножом, заподозрив слежку - РИА Новости, 14.01.2023
В Махачкале мужчина напал на соседей с ножом, заподозрив слежку
Вооруженный мужчина напал на соседей в Дагестане, три человека в больнице, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T21:18
2023-01-14T21:18
2023-01-14T21:18
происшествия
махачкала
ленинский район
дахадаевский район
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МАХАЧКАЛА, 14 янв — РИА Новости. Вооруженный мужчина напал на соседей в Дагестане, три человека в больнице, сообщает пресс-служба МВД региона. По информации ведомства, в дежурную часть полиции по Ленинскому району Махачкалы в 17.05 поступило сообщение, что в садоводческом товариществе "Талгинка" мужчина напал с ножом на семью из трех человек. Им оказался 72-летний уроженец Дахадаевского района. Подозреваемому, по его признанию, давно казалось, что сосед оказывает избыточное внимание его персоне и следит за ним. "На момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. И на этот раз он заподозрил "слежку" со стороны соседа. Вооружившись ножом, он напал на 62-летнего жителя Махачкалы, нанеся ему проникающие ранения. На крик выбежали 60-летняя супруга и 36-летний сын раненого мужчины, но и они получили ранения ножом", — говорится в сообщении. По информации ведомства, трое раненых живы, их госпитализировали. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, информация предварительная.
https://ria.ru/20230113/dagestan-1844519876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, ленинский район, дахадаевский район
Происшествия, Махачкала, Ленинский район, Дахадаевский район
В Махачкале мужчина напал на соседей с ножом, заподозрив слежку
МВД: в Махачкале мужчина напал с ножом на семью из трех человек, заподозрив слежку