https://ria.ru/20230114/moskva-1844801874.html
В Москве перед Новым годом не допустили незаконной вырубки хвойных деревьев
В Москве перед Новым годом не допустили незаконной вырубки хвойных деревьев - РИА Новости, 14.01.2023
В Москве перед Новым годом не допустили незаконной вырубки хвойных деревьев
В Москве в предновогодний период не зафиксировано фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщил... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T09:57
2023-01-14T09:57
2023-01-14T09:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
новый год
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Москве в предновогодний период не зафиксировано фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В декабре традиционно провели профилактическую акцию "Ель", главная задача которой - пресечение незаконной вырубки елей и сосен. В рамках мероприятия усилили контроль на природных территориях, организовали их патрулирование силами инспекторов Мосприроды, которые совместно с правоохранительными органами провели более 460 рейдов. Благодаря принятым комплексным превентивным мерам удалось не допустить фактов вырубки хвойных деревьев", - сказал Бирюков. Заммэра напомнил, что для предотвращения таких случаев ежегодно проводится масштабная информационная работа. По его словам, на встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, специалисты объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных, к каким последствиях может привести, напоминают об уголовной ответственности, которая грозит нарушителям.
https://realty.ria.ru/20221222/elka-1840299853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Новый год
В Москве перед Новым годом не допустили незаконной вырубки хвойных деревьев
Заммэра Бирюков: перед Новым годом в Москве не выявили незаконную вырубку елей и сосен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
В Москве в предновогодний период не зафиксировано фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщил
журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В декабре традиционно провели профилактическую акцию "Ель", главная задача которой - пресечение незаконной вырубки елей и сосен. В рамках мероприятия усилили контроль на природных территориях, организовали их патрулирование силами инспекторов Мосприроды, которые совместно с правоохранительными органами провели более 460 рейдов. Благодаря принятым комплексным превентивным мерам удалось не допустить фактов вырубки хвойных деревьев", - сказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что для предотвращения таких случаев ежегодно проводится масштабная информационная работа. По его словам, на встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, специалисты объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных, к каким последствиях может привести, напоминают об уголовной ответственности, которая грозит нарушителям.