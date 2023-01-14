https://ria.ru/20230114/moskva-1844801874.html

В Москве перед Новым годом не допустили незаконной вырубки хвойных деревьев

В Москве перед Новым годом не допустили незаконной вырубки хвойных деревьев - РИА Новости, 14.01.2023

В Москве перед Новым годом не допустили незаконной вырубки хвойных деревьев

В Москве в предновогодний период не зафиксировано фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщил... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T09:57

2023-01-14T09:57

2023-01-14T09:57

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

новый год

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Москве в предновогодний период не зафиксировано фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В декабре традиционно провели профилактическую акцию "Ель", главная задача которой - пресечение незаконной вырубки елей и сосен. В рамках мероприятия усилили контроль на природных территориях, организовали их патрулирование силами инспекторов Мосприроды, которые совместно с правоохранительными органами провели более 460 рейдов. Благодаря принятым комплексным превентивным мерам удалось не допустить фактов вырубки хвойных деревьев", - сказал Бирюков. Заммэра напомнил, что для предотвращения таких случаев ежегодно проводится масштабная информационная работа. По его словам, на встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, специалисты объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных, к каким последствиях может привести, напоминают об уголовной ответственности, которая грозит нарушителям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, новый год