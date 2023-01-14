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В Москве перед Новым годом не допустили незаконной вырубки хвойных деревьев - РИА Новости, 14.01.2023
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В Москве перед Новым годом не допустили незаконной вырубки хвойных деревьев
В Москве перед Новым годом не допустили незаконной вырубки хвойных деревьев - РИА Новости, 14.01.2023
В Москве перед Новым годом не допустили незаконной вырубки хвойных деревьев
В Москве в предновогодний период не зафиксировано фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщил... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T09:57
2023-01-14T09:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
новый год
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Москве в предновогодний период не зафиксировано фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В декабре традиционно провели профилактическую акцию "Ель", главная задача которой - пресечение незаконной вырубки елей и сосен. В рамках мероприятия усилили контроль на природных территориях, организовали их патрулирование силами инспекторов Мосприроды, которые совместно с правоохранительными органами провели более 460 рейдов. Благодаря принятым комплексным превентивным мерам удалось не допустить фактов вырубки хвойных деревьев", - сказал Бирюков. Заммэра напомнил, что для предотвращения таких случаев ежегодно проводится масштабная информационная работа. По его словам, на встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, специалисты объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных, к каким последствиях может привести, напоминают об уголовной ответственности, которая грозит нарушителям.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Новый год
09:57 14.01.2023
 
В Москве перед Новым годом не допустили незаконной вырубки хвойных деревьев

Заммэра Бирюков: перед Новым годом в Москве не выявили незаконную вырубку елей и сосен

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкРейд по незаконной вырубке елок
Рейд по незаконной вырубке елок - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Рейд по незаконной вырубке елок. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Москве в предновогодний период не зафиксировано фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В декабре традиционно провели профилактическую акцию "Ель", главная задача которой - пресечение незаконной вырубки елей и сосен. В рамках мероприятия усилили контроль на природных территориях, организовали их патрулирование силами инспекторов Мосприроды, которые совместно с правоохранительными органами провели более 460 рейдов. Благодаря принятым комплексным превентивным мерам удалось не допустить фактов вырубки хвойных деревьев", - сказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что для предотвращения таких случаев ежегодно проводится масштабная информационная работа. По его словам, на встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, специалисты объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных, к каким последствиях может привести, напоминают об уголовной ответственности, которая грозит нарушителям.
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