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Премьер Монголии предложил провести в стране конституционную реформу - РИА Новости, 14.01.2023
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Премьер Монголии предложил провести в стране конституционную реформу
Премьер Монголии предложил провести в стране конституционную реформу - РИА Новости, 14.01.2023
Премьер Монголии предложил провести в стране конституционную реформу
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил провести в стране конституционную реформу, обсудить вопрос о переходе к классической парламентской РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T10:38
2023-01-14T10:38
в мире
монголия
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
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УЛАН-БАТОР, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил провести в стране конституционную реформу, обсудить вопрос о переходе к классической парламентской республике, сообщает портал mpress.mn. Нынешняя Конституция Монголии принята 31 год назад, 13 января 1992 года. Она официально закрепила переход к многопартийной системе. Согласно документу, Монголия является полупрезидентской, полупарламентской республикой. Президент выбирается всенародным голосованием, высшим органом государственной власти является однопалатный парламент - Великий государственный хурал. Выступая на конференции "Политические, экономические и правовые решения – общественный консенсус", глава правительства отметил, что целью принятия конституции 1992 года было построить гуманное гражданское демократическое общество. "Конституция 1992 года выполнила свою историческую роль мирного социального перехода. Достижения и ошибки последних 30 лет связаны с конституцией. Теперь мы должны объективно оценить прошедшие 30 лет и определить, как жить следующие 30 лет", - сказал он. Оюун-Эрдэнэ отметил, что "в прошлом между президентом и премьер-министром часто возникали противоречия". "Это вопрос чисто системный, не зависит от конкретного человека. Президент Монголии избирается народом, который возлагает на него большие надежды. Когда дело доходит до выполнения обещаний, у него нет ни бюджета, ни кабинета. Порой у него нет другого выбора, кроме как действовать через Совет национальной безопасности, оказывать давление на правительство и бойкотировать правительство вместе с парламентским меньшинством", - рассказал он. В связи с этим премьер-министр предложил обсудить возможность перехода к парламентской республике. Он отметил, что большинство его предшественников на этом посту не могли этого сказать раньше, "опасаясь обидеть президента". Он отметил, что есть три пути - полностью переписать конституцию, внести поправки в действующую, либо регулировать отдельные законы, не затрагивая конституцию. Эти варианты он также предложил вынести на общественное обсуждение, напомнив, что полная смена конституции может занять много времени. В своей речи Оюун-Эрдэнэ перечислил главные достижения за это время: Монголия осуществила переход от однопартийной системы к многопартийности и открытости. Страна стала открытой, укрепились внешние связи, увеличились инвестиции в страну. Население Монголии увеличилось с 2,2 млн человек в 1992 году до 3,4 млн человек, экономика выросла в 13 раз, ВВП приблизился к 12 млрд долларов США. Вместе с тем, по его оценке, бедность и неравенство остались прежними, реальных перемен в жизни не произошло, большинство граждан не имеет доступа к доходам от экспорта природных ресурсов. Он напомнил также, что только два правительства отработали полный срок, остальные кабинеты были нестабильными и это привело к утрате политики долгосрочного развития и потере дисциплины. Высока коррупция, кланы из угледобывающей и медной отрасли контролируют закон и правоохранительные органы, добавил премьер.
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в мире, монголия, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
В мире, Монголия, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
10:38 14.01.2023
 
Премьер Монголии предложил провести в стране конституционную реформу

Премьер Монголии предложил обсудить переход страны к парламентской республике

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Архивное фото
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УЛАН-БАТОР, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил провести в стране конституционную реформу, обсудить вопрос о переходе к классической парламентской республике, сообщает портал mpress.mn.
Нынешняя Конституция Монголии принята 31 год назад, 13 января 1992 года. Она официально закрепила переход к многопартийной системе. Согласно документу, Монголия является полупрезидентской, полупарламентской республикой. Президент выбирается всенародным голосованием, высшим органом государственной власти является однопалатный парламент - Великий государственный хурал.
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Выступая на конференции "Политические, экономические и правовые решения – общественный консенсус", глава правительства отметил, что целью принятия конституции 1992 года было построить гуманное гражданское демократическое общество.
"Конституция 1992 года выполнила свою историческую роль мирного социального перехода. Достижения и ошибки последних 30 лет связаны с конституцией. Теперь мы должны объективно оценить прошедшие 30 лет и определить, как жить следующие 30 лет", - сказал он.
Оюун-Эрдэнэ отметил, что "в прошлом между президентом и премьер-министром часто возникали противоречия". "Это вопрос чисто системный, не зависит от конкретного человека. Президент Монголии избирается народом, который возлагает на него большие надежды. Когда дело доходит до выполнения обещаний, у него нет ни бюджета, ни кабинета. Порой у него нет другого выбора, кроме как действовать через Совет национальной безопасности, оказывать давление на правительство и бойкотировать правительство вместе с парламентским меньшинством", - рассказал он.
В связи с этим премьер-министр предложил обсудить возможность перехода к парламентской республике. Он отметил, что большинство его предшественников на этом посту не могли этого сказать раньше, "опасаясь обидеть президента".
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Он отметил, что есть три пути - полностью переписать конституцию, внести поправки в действующую, либо регулировать отдельные законы, не затрагивая конституцию. Эти варианты он также предложил вынести на общественное обсуждение, напомнив, что полная смена конституции может занять много времени.
В своей речи Оюун-Эрдэнэ перечислил главные достижения за это время: Монголия осуществила переход от однопартийной системы к многопартийности и открытости. Страна стала открытой, укрепились внешние связи, увеличились инвестиции в страну. Население Монголии увеличилось с 2,2 млн человек в 1992 году до 3,4 млн человек, экономика выросла в 13 раз, ВВП приблизился к 12 млрд долларов США.
Вместе с тем, по его оценке, бедность и неравенство остались прежними, реальных перемен в жизни не произошло, большинство граждан не имеет доступа к доходам от экспорта природных ресурсов. Он напомнил также, что только два правительства отработали полный срок, остальные кабинеты были нестабильными и это привело к утрате политики долгосрочного развития и потере дисциплины. Высока коррупция, кланы из угледобывающей и медной отрасли контролируют закон и правоохранительные органы, добавил премьер.
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