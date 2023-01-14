https://ria.ru/20230114/mongoliya-1844806833.html

Премьер Монголии предложил провести в стране конституционную реформу

Премьер Монголии предложил провести в стране конституционную реформу - РИА Новости, 14.01.2023

Премьер Монголии предложил провести в стране конституционную реформу

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил провести в стране конституционную реформу, обсудить вопрос о переходе к классической парламентской РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T10:38

2023-01-14T10:38

2023-01-14T10:38

в мире

монголия

лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836875824_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_853aaec1a315f39bee88cb1be172954c.jpg

УЛАН-БАТОР, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил провести в стране конституционную реформу, обсудить вопрос о переходе к классической парламентской республике, сообщает портал mpress.mn. Нынешняя Конституция Монголии принята 31 год назад, 13 января 1992 года. Она официально закрепила переход к многопартийной системе. Согласно документу, Монголия является полупрезидентской, полупарламентской республикой. Президент выбирается всенародным голосованием, высшим органом государственной власти является однопалатный парламент - Великий государственный хурал. Выступая на конференции "Политические, экономические и правовые решения – общественный консенсус", глава правительства отметил, что целью принятия конституции 1992 года было построить гуманное гражданское демократическое общество. "Конституция 1992 года выполнила свою историческую роль мирного социального перехода. Достижения и ошибки последних 30 лет связаны с конституцией. Теперь мы должны объективно оценить прошедшие 30 лет и определить, как жить следующие 30 лет", - сказал он. Оюун-Эрдэнэ отметил, что "в прошлом между президентом и премьер-министром часто возникали противоречия". "Это вопрос чисто системный, не зависит от конкретного человека. Президент Монголии избирается народом, который возлагает на него большие надежды. Когда дело доходит до выполнения обещаний, у него нет ни бюджета, ни кабинета. Порой у него нет другого выбора, кроме как действовать через Совет национальной безопасности, оказывать давление на правительство и бойкотировать правительство вместе с парламентским меньшинством", - рассказал он. В связи с этим премьер-министр предложил обсудить возможность перехода к парламентской республике. Он отметил, что большинство его предшественников на этом посту не могли этого сказать раньше, "опасаясь обидеть президента". Он отметил, что есть три пути - полностью переписать конституцию, внести поправки в действующую, либо регулировать отдельные законы, не затрагивая конституцию. Эти варианты он также предложил вынести на общественное обсуждение, напомнив, что полная смена конституции может занять много времени. В своей речи Оюун-Эрдэнэ перечислил главные достижения за это время: Монголия осуществила переход от однопартийной системы к многопартийности и открытости. Страна стала открытой, укрепились внешние связи, увеличились инвестиции в страну. Население Монголии увеличилось с 2,2 млн человек в 1992 году до 3,4 млн человек, экономика выросла в 13 раз, ВВП приблизился к 12 млрд долларов США. Вместе с тем, по его оценке, бедность и неравенство остались прежними, реальных перемен в жизни не произошло, большинство граждан не имеет доступа к доходам от экспорта природных ресурсов. Он напомнил также, что только два правительства отработали полный срок, остальные кабинеты были нестабильными и это привело к утрате политики долгосрочного развития и потере дисциплины. Высока коррупция, кланы из угледобывающей и медной отрасли контролируют закон и правоохранительные органы, добавил премьер.

https://ria.ru/20221229/karakorum-1842173866.html

https://ria.ru/20221221/ugol-1840147016.html

https://ria.ru/20221221/mongoliya-1840147696.html

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, монголия, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ