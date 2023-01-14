https://ria.ru/20230114/minoborony-1844787466.html

Минобороны показало, как проходит ремонт поврежденной техники

Минобороны показало, как проходит ремонт поврежденной техники - РИА Новости, 14.01.2023

Минобороны показало, как проходит ремонт поврежденной техники

Минобороны опубликовало в Telegram-канале видеоролик, в котором рассказывается, как ремонтно-восстановительный батальон Западного военного округа чинит тяжелую... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T05:10

2023-01-14T05:10

2023-01-14T09:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

западный военный округ (зво)

т-80

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало в Telegram-канале видеоролик, в котором рассказывается, как ремонтно-восстановительный батальон Западного военного округа чинит тяжелую военную технику, получившую повреждение во время боевых действий."В одном строю со специалистами-ремонтниками задачи выполняют мобилизованные военнослужащие, добровольцы и представители заводов-изготовителей", — уточнили в военном ведомстве.Там рассказали, что работы по обслуживанию боевых машин идут круглосуточно и в несколько смен. В полевых условиях развернуты специальные пункты ремонта, в которых соблюдаются все правила маскировки. Но, как рассказал командир ремонтного взвода, не все машины можно починить в таких условиях, некоторые отправляют на капитальный ремонт. Самое большое внимание ремонтники уделяют технике подразделений, действующих вдали от пунктов временного развертывания и дислокации. В первую очередь восстанавливается вооружение, которое требуется для выполнения боевых задач, а также то, что можно вернуть в строй в короткие сроки. На кадрах можно видеть, как специалисты открывают моторный отсек танка Т-80 и с помощью крана извлекают газотурбинный двигатель, чтобы провести дообследование. Кроме того, показана работа и с другой техникой, в том числе различными БМП. Специалисты активно используют мастерские на базе грузовиков "Урал", которые возят все необходимое для зарядки аккумуляторов, продувки запчастей и сварки. В некоторых случаях, например для ремонта механизма заряжания, технику загоняют в специальные производственные палатки, где есть круглосуточное отопление и освещение. По словам представителя одного из заводов-изготовителей, восстановленные машины передают на передовую "в таком состоянии, какие они выходят с завода, чтобы бойцы ни в чем не нуждались и победа была за нами". На пункте ремонта работают и призванные по мобилизации, как, например, электрик БМП Андрей. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230114/naemniki-1844785658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, западный военный округ (зво), т-80