https://ria.ru/20230114/lotereya-1844902763.html

Американец выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларов

Американец выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларов - РИА Новости, 14.01.2023

Американец выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларов

Лотерейный билет, проданный на автозаправочной станции в американском штате Мэн, принес его владельцу джек-пот в размере 1,348 миллиарда долларов - второй по... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T20:33

2023-01-14T20:33

2023-01-14T20:36

мэн (штат)

сша

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Лотерейный билет, проданный на автозаправочной станции в американском штате Мэн, принес его владельцу джек-пот в размере 1,348 миллиарда долларов - второй по величине в истории, сообщили устроители из компании Mega Millions. Неизвестный угадал все шесть выигрышных цифр, которые были определены в пятницу вечером. "И вновь пятница 13-е стала счастливой для Mega Millions! Обладатель... лотерейного билета из штата Мэн будет отмечать очень счастливый новый год после того, как его билет оказался единственным, который совпал со всеми шестью цифрами, разыгрывавшимися в пятницу вечером - белые шары 30, 43, 45, 46 и 61 плюс золотой мегабол 14", - сказано в сообщении лотереи. Если победитель предпочтет получить выигрыш сразу наличными, то ему достанутся 723,5 миллиона долларов до уплаты налогов. В противном случае сумма будет выплачиваться порционно в течение трех десятилетий. Разыграть приз удалось с 26-й попытки, которые продолжались три месяца. Шансы на победу оценивались как один к 302,6 миллиона. Рекордным в истории выигрышем остается джек-пот 2018 года, составивший 1,537 миллиарда долларов. Победитель лотереи, которая проводится с 2002 года, уже в седьмой раз определяется в пятницу 13-го.

https://ria.ru/20221204/vyigryshi-1836169197.html

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мэн (штат)

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мэн (штат), сша, в мире