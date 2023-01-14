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Стало известно, где в Москве пройдут крещенские купания - РИА Новости, 14.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230114/kupaniya-1844788748.html
Стало известно, где в Москве пройдут крещенские купания
Стало известно, где в Москве пройдут крещенские купания - РИА Новости, 14.01.2023
Стало известно, где в Москве пройдут крещенские купания
Места для крещенских купаний будут организованы в разных округах столицы, в частности они появятся в парках "Сокольники" и "Покровское-Стрешнево", а также на... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T06:31
2023-01-14T06:32
религия
общество
россия
москва
городское хозяйство москвы
восточный административный округ (москва)
"сокольники"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Места для крещенских купаний будут организованы в разных округах столицы, в частности они появятся в парках "Сокольники" и "Покровское-Стрешнево", а также на Борисовских прудах, сообщили РИА Новости в префектурах столицы. Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. "В Крещение можно будет искупаться в четырех водоемах Восточного округа. Места для купания в этом году традиционно организуют на Святом и Белом озерах, Нижнем Майском пруду в парке "Сокольники" и Северном Терлецком (Ольховом) пруду. Там оборудуют майны - в замерзших водоемах "выпилят" прорубь, организуют спуски и подъемы с поручнями, уложат противоскользящие покрытия", - рассказал префект Восточного административного округа столицы Николай Алешин, чьи слова приводит пресс-служба. Возле каждой точки для крещенских купаний будут дежурить бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и полиции. При входе будет предусмотрена выдача средств индивидуальной защиты. На площадках обустроят теплые мужские и женские раздевалки, пункты первой медицинской помощи, передвижные туалеты, а также точки с горячими напитками. В пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа рассказали, что в округе будет организовано одно место для купания на Дворцовом пруду по адресу: 1-я Останкинская улица, дом 7, строение 1. А на северо-западе столицы оборудуют девять мест. Как сообщили в пресс-службе префектуры, например, в Митино окунуться можно в ландшафтном парке на улице Барышиха. В Строгино расположены две точки: Строгинская пойма (улица Твардовского, владение 16) и Кировская пойма (напротив дома по адресу: улица Исаковского, владение 2). Также места для купания появятся в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" и парке "Северное Тушино". В пресс-службе префектуры Южного административного округа Москвы рассказали, что места для купаний подготовят на Борисовских и Верхнем Царицынском прудах, а также на пруду Бекет. В префектурах Центрального и Юго-Восточного административных округов сообщили, что в этом году организованных мест для традиционного окунания в прорубь не предусмотрено.
https://ria.ru/20230111/moroz-1844091326.html
https://ria.ru/20230111/kupaniya-1844031876.html
россия
москва
восточный административный округ (москва)
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общество, россия, москва, городское хозяйство москвы, восточный административный округ (москва), "сокольники", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), праздник крещения господня
Религия, Общество, Россия, Москва, Городское хозяйство Москвы, Восточный административный округ (Москва), "Сокольники", МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Праздник Крещения Господня
06:31 14.01.2023 (обновлено: 06:32 14.01.2023)
 
Стало известно, где в Москве пройдут крещенские купания

Крещенские купания в Москве пройдут в "Сокольниках" и на "Борисовских прудах"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДевушка во время ночных крещенских купаний
Девушка во время ночных крещенских купаний - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Девушка во время ночных крещенских купаний. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Места для крещенских купаний будут организованы в разных округах столицы, в частности они появятся в парках "Сокольники" и "Покровское-Стрешнево", а также на Борисовских прудах, сообщили РИА Новости в префектурах столицы.
Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
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"В Крещение можно будет искупаться в четырех водоемах Восточного округа. Места для купания в этом году традиционно организуют на Святом и Белом озерах, Нижнем Майском пруду в парке "Сокольники" и Северном Терлецком (Ольховом) пруду. Там оборудуют майны - в замерзших водоемах "выпилят" прорубь, организуют спуски и подъемы с поручнями, уложат противоскользящие покрытия", - рассказал префект Восточного административного округа столицы Николай Алешин, чьи слова приводит пресс-служба.
Возле каждой точки для крещенских купаний будут дежурить бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и полиции. При входе будет предусмотрена выдача средств индивидуальной защиты. На площадках обустроят теплые мужские и женские раздевалки, пункты первой медицинской помощи, передвижные туалеты, а также точки с горячими напитками.
В пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа рассказали, что в округе будет организовано одно место для купания на Дворцовом пруду по адресу: 1-я Останкинская улица, дом 7, строение 1.
"На пруду будет смонтирована купель повышенной проходимости с универсальной подсветкой. На берегу будут установлены четыре теплые палатки для переодевания, по две для мужчин и для женщин. Проход к месту купания для удобства окунающихся будет выстелен сеном. Также будет работать полевая кухня, где можно будет выпить горячего чаю", - рассказали в пресс-службе.
А на северо-западе столицы оборудуют девять мест. Как сообщили в пресс-службе префектуры, например, в Митино окунуться можно в ландшафтном парке на улице Барышиха. В Строгино расположены две точки: Строгинская пойма (улица Твардовского, владение 16) и Кировская пойма (напротив дома по адресу: улица Исаковского, владение 2). Также места для купания появятся в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" и парке "Северное Тушино".
В пресс-службе префектуры Южного административного округа Москвы рассказали, что места для купаний подготовят на Борисовских и Верхнем Царицынском прудах, а также на пруду Бекет.
В префектурах Центрального и Юго-Восточного административных округов сообщили, что в этом году организованных мест для традиционного окунания в прорубь не предусмотрено.
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РелигияОбществоРоссияМоскваГородское хозяйство МосквыВосточный административный округ (Москва)"Сокольники"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Праздник Крещения Господня
 
 
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