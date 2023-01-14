https://ria.ru/20230114/kupaniya-1844788748.html

Стало известно, где в Москве пройдут крещенские купания

Стало известно, где в Москве пройдут крещенские купания - РИА Новости, 14.01.2023

Стало известно, где в Москве пройдут крещенские купания

Места для крещенских купаний будут организованы в разных округах столицы, в частности они появятся в парках "Сокольники" и "Покровское-Стрешнево", а также на... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T06:31

2023-01-14T06:31

2023-01-14T06:32

религия

общество

россия

москва

городское хозяйство москвы

восточный административный округ (москва)

"сокольники"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Места для крещенских купаний будут организованы в разных округах столицы, в частности они появятся в парках "Сокольники" и "Покровское-Стрешнево", а также на Борисовских прудах, сообщили РИА Новости в префектурах столицы. Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. "В Крещение можно будет искупаться в четырех водоемах Восточного округа. Места для купания в этом году традиционно организуют на Святом и Белом озерах, Нижнем Майском пруду в парке "Сокольники" и Северном Терлецком (Ольховом) пруду. Там оборудуют майны - в замерзших водоемах "выпилят" прорубь, организуют спуски и подъемы с поручнями, уложат противоскользящие покрытия", - рассказал префект Восточного административного округа столицы Николай Алешин, чьи слова приводит пресс-служба. Возле каждой точки для крещенских купаний будут дежурить бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и полиции. При входе будет предусмотрена выдача средств индивидуальной защиты. На площадках обустроят теплые мужские и женские раздевалки, пункты первой медицинской помощи, передвижные туалеты, а также точки с горячими напитками. В пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа рассказали, что в округе будет организовано одно место для купания на Дворцовом пруду по адресу: 1-я Останкинская улица, дом 7, строение 1. А на северо-западе столицы оборудуют девять мест. Как сообщили в пресс-службе префектуры, например, в Митино окунуться можно в ландшафтном парке на улице Барышиха. В Строгино расположены две точки: Строгинская пойма (улица Твардовского, владение 16) и Кировская пойма (напротив дома по адресу: улица Исаковского, владение 2). Также места для купания появятся в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" и парке "Северное Тушино". В пресс-службе префектуры Южного административного округа Москвы рассказали, что места для купаний подготовят на Борисовских и Верхнем Царицынском прудах, а также на пруду Бекет. В префектурах Центрального и Юго-Восточного административных округов сообщили, что в этом году организованных мест для традиционного окунания в прорубь не предусмотрено.

https://ria.ru/20230111/moroz-1844091326.html

https://ria.ru/20230111/kupaniya-1844031876.html

россия

москва

восточный административный округ (москва)

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общество, россия, москва, городское хозяйство москвы, восточный административный округ (москва), "сокольники", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), праздник крещения господня