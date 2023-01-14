https://ria.ru/20230114/kremennaya-1844845510.html

Украинские войска ведут обстрел Кременной в ЛНР

Украинские войска ведут обстрел Кременной в ЛНР - РИА Новости, 14.01.2023

Украинские войска ведут обстрел Кременной в ЛНР

Украинские войска ведут обстрел города Кременная в ЛНР, под огнем в том числе центр города, сообщил экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T15:25

2023-01-14T15:25

2023-01-14T15:25

специальная военная операция на украине

происшествия

кременная

луганская народная республика

родион мирошник

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772114772_0:0:2545:1431_1920x0_80_0_0_79bd320f1781a2629652bfb3cdfa713c.jpg

ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел города Кременная в ЛНР, под огнем в том числе центр города, сообщил экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. "Кременная под обстрелом. Боевики бьют из арты и минометов. Прилетает и по центральным улицам", - написал Мирошник в своем Телеграм-канале. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

кременная

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кременная, луганская народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины