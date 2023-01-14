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Украинские войска ведут обстрел Кременной в ЛНР
Украинские войска ведут обстрел Кременной в ЛНР - РИА Новости, 14.01.2023
Украинские войска ведут обстрел Кременной в ЛНР
Украинские войска ведут обстрел города Кременная в ЛНР, под огнем в том числе центр города, сообщил экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:25
2023-01-14T15:25
2023-01-14T15:25
специальная военная операция на украине
происшествия
кременная
луганская народная республика
родион мирошник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел города Кременная в ЛНР, под огнем в том числе центр города, сообщил экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. "Кременная под обстрелом. Боевики бьют из арты и минометов. Прилетает и по центральным улицам", - написал Мирошник в своем Телеграм-канале. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
кременная
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кременная, луганская народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кременная, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Украинские войска ведут обстрел Кременной в ЛНР
Мирошник: украинские войска ведут обстрел Кременной в ЛНР, под огнем центр города