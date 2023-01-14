https://ria.ru/20230114/koronavirus-1844812003.html
В Москве за сутки госпитализировали 131 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 131 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 131 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1585 случаев COVID-19, 14 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:15
2023-01-14T11:15
2023-01-14T11:15
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1585 случаев COVID-19, 14 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 1728 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 316 606 случаев коронавируса, выздоровели 3 122 209 человек, умерли 47 684 человека.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 131 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1585 новых случаев COVID-19, умерли 14 человек