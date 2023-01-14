https://ria.ru/20230114/koronavirus-1844809933.html
В России за сутки госпитализировали 813 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 813 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2023
В России за сутки госпитализировали 813 пациентов с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 813 пациентов с COVID-19, на 7,2% меньше, чем накануне, выздоровели 3 887 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:03
2023-01-14T11:03
2023-01-14T11:04
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 813 пациентов с COVID-19, на 7,2% меньше, чем накануне, выздоровели 3 887 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 14 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 813 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,2% ... Выздоровело за сутки 3 887 человек, или на 9% меньше в сравнении с 13 января 2023 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 33 субъектах, снижение - в 40 регионах, ситуация не изменилась в 12 субъектах страны.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:03 14.01.2023 (обновлено: 11:04 14.01.2023)
В России за сутки госпитализировали 813 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 5102 новых случая COVID-19, умерли 46 человек