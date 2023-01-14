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Постпред КНР в ООН высказался о рождественском прекращении огня на Украине - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/knr-1844782517.html
Постпред КНР в ООН высказался о рождественском прекращении огня на Украине
Постпред КНР в ООН высказался о рождественском прекращении огня на Украине - РИА Новости, 14.01.2023
Постпред КНР в ООН высказался о рождественском прекращении огня на Украине
Рождественское прекращение огня, объявленное Москвой, позволило людям провести праздник в мире, Китай надеется на всеобъемлющее перемирие в будущем, заявил на... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T01:33
2023-01-14T01:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
китай
чжан цзюнь
оон
украина
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ООН, 14 янв – РИА Новости. Рождественское прекращение огня, объявленное Москвой, позволило людям провести праздник в мире, Китай надеется на всеобъемлющее перемирие в будущем, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред КНР Чжан Цзюнь. "Объявление Россией 36-часового прекращения огня на Рождество позволило людям провести праздник в мире и предоставило удобные условия гуманитарным структурам для доставки помощи, это следует поприветствовать. Мы надеемся, что в будущем, будет больше подобных инициатив по прекращению огня с целью создания условий для всеобъемлющего прекращения огня", - сказал Чжан Цзюнь.
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в мире, россия, москва, китай, чжан цзюнь, оон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Китай, Чжан Цзюнь, ООН, Украина
01:33 14.01.2023
 
Постпред КНР в ООН высказался о рождественском прекращении огня на Украине

Чжан Цзюнь: рождественское прекращение огня позволило людям провести праздник в мире

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 янв – РИА Новости. Рождественское прекращение огня, объявленное Москвой, позволило людям провести праздник в мире, Китай надеется на всеобъемлющее перемирие в будущем, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред КНР Чжан Цзюнь.
"Объявление Россией 36-часового прекращения огня на Рождество позволило людям провести праздник в мире и предоставило удобные условия гуманитарным структурам для доставки помощи, это следует поприветствовать. Мы надеемся, что в будущем, будет больше подобных инициатив по прекращению огня с целью создания условий для всеобъемлющего прекращения огня", - сказал Чжан Цзюнь.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
00:46Специальная военная операция на Украине
Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваКитайЧжан ЦзюньООНУкраина
 
 
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