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Постпред КНР в ООН высказался о рождественском прекращении огня на Украине
Постпред КНР в ООН высказался о рождественском прекращении огня на Украине - РИА Новости, 14.01.2023
Постпред КНР в ООН высказался о рождественском прекращении огня на Украине
Рождественское прекращение огня, объявленное Москвой, позволило людям провести праздник в мире, Китай надеется на всеобъемлющее перемирие в будущем, заявил на... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T01:33
2023-01-14T01:33
2023-01-14T01:33
специальная военная операция на украине
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ООН, 14 янв – РИА Новости. Рождественское прекращение огня, объявленное Москвой, позволило людям провести праздник в мире, Китай надеется на всеобъемлющее перемирие в будущем, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред КНР Чжан Цзюнь. "Объявление Россией 36-часового прекращения огня на Рождество позволило людям провести праздник в мире и предоставило удобные условия гуманитарным структурам для доставки помощи, это следует поприветствовать. Мы надеемся, что в будущем, будет больше подобных инициатив по прекращению огня с целью создания условий для всеобъемлющего прекращения огня", - сказал Чжан Цзюнь.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Китай, Чжан Цзюнь, ООН, Украина
Постпред КНР в ООН высказался о рождественском прекращении огня на Украине
Чжан Цзюнь: рождественское прекращение огня позволило людям провести праздник в мире