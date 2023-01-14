https://ria.ru/20230114/knr-1844782517.html

Постпред КНР в ООН высказался о рождественском прекращении огня на Украине

Постпред КНР в ООН высказался о рождественском прекращении огня на Украине - РИА Новости, 14.01.2023

Постпред КНР в ООН высказался о рождественском прекращении огня на Украине

Рождественское прекращение огня, объявленное Москвой, позволило людям провести праздник в мире, Китай надеется на всеобъемлющее перемирие в будущем, заявил на... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T01:33

2023-01-14T01:33

2023-01-14T01:33

специальная военная операция на украине

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чжан цзюнь

оон

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ООН, 14 янв – РИА Новости. Рождественское прекращение огня, объявленное Москвой, позволило людям провести праздник в мире, Китай надеется на всеобъемлющее перемирие в будущем, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред КНР Чжан Цзюнь. "Объявление Россией 36-часового прекращения огня на Рождество позволило людям провести праздник в мире и предоставило удобные условия гуманитарным структурам для доставки помощи, это следует поприветствовать. Мы надеемся, что в будущем, будет больше подобных инициатив по прекращению огня с целью создания условий для всеобъемлющего прекращения огня", - сказал Чжан Цзюнь.

https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844780672.html

россия

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китай

украина

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