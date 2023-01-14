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В Иерусалиме осквернили древний армянский храм - РИА Новости, 14.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230114/khram-1844872878.html
В Иерусалиме осквернили древний армянский храм
В Иерусалиме осквернили древний армянский храм - РИА Новости, 14.01.2023
В Иерусалиме осквернили древний армянский храм
Армянский храм XII века Сурб Акобянц (Святого Иакова) осквернен в Иерусалиме, злоумышленники оставили на стенах церкви оскорбительные надписи, сообщил глава... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:17
2023-01-14T17:17
религия
религия
иерусалим
армянская апостольская церковь
израиль
вифлеем
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ЕРЕВАН, 14 янв - РИА Новости. Армянский храм XII века Сурб Акобянц (Святого Иакова) осквернен в Иерусалиме, злоумышленники оставили на стенах церкви оскорбительные надписи, сообщил глава канцелярии Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви архимандрит Корюн Багдасарян. Как цитирует слова священнослужителя Sputnik Армения, "радикалы оставили на иврите на стенах церкви Сурб Акобянц в Иерусалиме надписи" с оскорбительным содержанием. По его словам, инцидент произошел 11 января. Он уточнил, что никаких угроз или заявлений в адрес армян перед инцидентом не было. Как отметил архимандрит Корюн, Иерусалимский патриархат ААЦ подал жалобу в израильскую полицию, правоохранительные органы уведомили городские власти, которые удалили надписи. Он добавил, что место происшествия находится под круглосуточным наблюдением видеокамер, по его сведениям, вандалы уже задержаны. На вопрос, кто и с какой целью мог это сделать, архимандрит Корюн ответил, что "это... радикалы, которые таким образом выражают свое негативное отношение к христианам и другим общинам Старого города". Собеседник агентства добавил, что подобные проявления нетерпимости периодически осуждаются как еврейским духовенством, так и МИД, и правоохранителями Израиля. "Надеемся, что виновные будут наказаны по закону, чтобы не допустить повторения таких инцидентов", - сказал архимандрит. Собор Сурб Акобянц построен в XII веке в армянском квартале Старого города и посвящен апостолу Иакову - первому епископу Иерусалима. В Старом городе Иерусалима есть отдельный Армянский квартал, основанный в VII веке. Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви наравне с греческой и латинской патриархиями обладает правом собственности на часть основных святынь Святой Земли, в том числе в храме Рождества в Вифлееме и в храме Воскресения в Иерусалиме. Иерусалимский патриархат - автономный патриархат Армянской апостольской церкви, признающий духовный авторитет Католикоса всех армян. Резиденция патриарха находится в Армянском квартале Старого города.
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религия, иерусалим, армянская апостольская церковь, израиль, вифлеем
Религия, Религия, Иерусалим, Армянская апостольская церковь, Израиль, Вифлеем
17:17 14.01.2023
 
В Иерусалиме осквернили древний армянский храм

Злоумышленники исписали оскорбительными надписями армянский храм XII века в Иерусалиме

CC BY 2.0 / Claudius Prößer / Inside Saint James Cathedral in the Armenian Quarter of JerusalemВнутри собора Святого Иакова в Армянском квартале Иерусалима
Внутри собора Святого Иакова в Армянском квартале Иерусалима - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
CC BY 2.0 / Claudius Prößer / Inside Saint James Cathedral in the Armenian Quarter of Jerusalem
Внутри собора Святого Иакова в Армянском квартале Иерусалима. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 янв - РИА Новости. Армянский храм XII века Сурб Акобянц (Святого Иакова) осквернен в Иерусалиме, злоумышленники оставили на стенах церкви оскорбительные надписи, сообщил глава канцелярии Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви архимандрит Корюн Багдасарян.
Как цитирует слова священнослужителя Sputnik Армения, "радикалы оставили на иврите на стенах церкви Сурб Акобянц в Иерусалиме надписи" с оскорбительным содержанием.
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По его словам, инцидент произошел 11 января. Он уточнил, что никаких угроз или заявлений в адрес армян перед инцидентом не было. Как отметил архимандрит Корюн, Иерусалимский патриархат ААЦ подал жалобу в израильскую полицию, правоохранительные органы уведомили городские власти, которые удалили надписи. Он добавил, что место происшествия находится под круглосуточным наблюдением видеокамер, по его сведениям, вандалы уже задержаны.
На вопрос, кто и с какой целью мог это сделать, архимандрит Корюн ответил, что "это... радикалы, которые таким образом выражают свое негативное отношение к христианам и другим общинам Старого города". Собеседник агентства добавил, что подобные проявления нетерпимости периодически осуждаются как еврейским духовенством, так и МИД, и правоохранителями Израиля. "Надеемся, что виновные будут наказаны по закону, чтобы не допустить повторения таких инцидентов", - сказал архимандрит.
Собор Сурб Акобянц построен в XII веке в армянском квартале Старого города и посвящен апостолу Иакову - первому епископу Иерусалима. В Старом городе Иерусалима есть отдельный Армянский квартал, основанный в VII веке. Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви наравне с греческой и латинской патриархиями обладает правом собственности на часть основных святынь Святой Земли, в том числе в храме Рождества в Вифлееме и в храме Воскресения в Иерусалиме.
Иерусалимский патриархат - автономный патриархат Армянской апостольской церкви, признающий духовный авторитет Католикоса всех армян. Резиденция патриарха находится в Армянском квартале Старого города.
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