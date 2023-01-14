https://ria.ru/20230114/kapital-1844880949.html

В ДНР выдали первые сертификаты на материнский капитал

В ДНР выдали первые сертификаты на материнский капитал - РИА Новости, 14.01.2023

В ДНР выдали первые сертификаты на материнский капитал

Министерство труда и социальной политики ДНР сообщило, что в республике были выданы первые сертификаты на материнский капитал. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:58

2023-01-14T17:58

2023-01-14T17:58

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

общество

материнский капитал

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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Министерство труда и социальной политики ДНР сообщило, что в республике были выданы первые сертификаты на материнский капитал. "Отделением Социального фонда России по Донецкой Народной Республике выданы первые государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Министерство отметило, что обладательницами таких документов стали жительницы Володарского и Тельмановского районов ДНР. Ведомство подчеркнуло, что с января текущего года службы отделения Социального фонда России по ДНР в полной мере занимается реализацией прав граждан республики, претендующих на дополнительные меры поддержки, в том числе на обращение за получением сертификата на материнский капитал. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что с 1 января 2023 года материнским капиталом, который выплачивается в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, воспользовались более 14 тысяч семей этих территорий. Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.

https://ria.ru/20221228/vyplaty-1841877632.html

https://ria.ru/20230111/posobiya-1844204211.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество, материнский капитал