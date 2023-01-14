Рейтинг@Mail.ru
В ДНР выдали первые сертификаты на материнский капитал - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230114/kapital-1844880949.html
В ДНР выдали первые сертификаты на материнский капитал
В ДНР выдали первые сертификаты на материнский капитал - РИА Новости, 14.01.2023
В ДНР выдали первые сертификаты на материнский капитал
Министерство труда и социальной политики ДНР сообщило, что в республике были выданы первые сертификаты на материнский капитал. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:58
2023-01-14T17:58
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
материнский капитал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829468098_0:448:2845:2048_1920x0_80_0_0_555d2da740dd005031270e77a6f2fd84.jpg
ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Министерство труда и социальной политики ДНР сообщило, что в республике были выданы первые сертификаты на материнский капитал. "Отделением Социального фонда России по Донецкой Народной Республике выданы первые государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Министерство отметило, что обладательницами таких документов стали жительницы Володарского и Тельмановского районов ДНР. Ведомство подчеркнуло, что с января текущего года службы отделения Социального фонда России по ДНР в полной мере занимается реализацией прав граждан республики, претендующих на дополнительные меры поддержки, в том числе на обращение за получением сертификата на материнский капитал. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что с 1 января 2023 года материнским капиталом, который выплачивается в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, воспользовались более 14 тысяч семей этих территорий. Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.
https://ria.ru/20221228/vyplaty-1841877632.html
https://ria.ru/20230111/posobiya-1844204211.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829468098_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_4fc4a8ff51a7622e8422e0894e1c2fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество, материнский капитал
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество, Материнский капитал
17:58 14.01.2023
 
В ДНР выдали первые сертификаты на материнский капитал

Минтруда ДНР сообщило о выдаче в республике первых сертификатов на материнский капитал

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЖенщина с коляской
Женщина с коляской - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Женщина с коляской. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Министерство труда и социальной политики ДНР сообщило, что в республике были выданы первые сертификаты на материнский капитал.
"Отделением Социального фонда России по Донецкой Народной Республике выданы первые государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Министерство отметило, что обладательницами таких документов стали жительницы Володарского и Тельмановского районов ДНР.
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 12:56
Эсеры предложили платить жителям новых регионов за условия проживания
Ведомство подчеркнуло, что с января текущего года службы отделения Социального фонда России по ДНР в полной мере занимается реализацией прав граждан республики, претендующих на дополнительные меры поддержки, в том числе на обращение за получением сертификата на материнский капитал.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что с 1 января 2023 года материнским капиталом, который выплачивается в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, воспользовались более 14 тысяч семей этих территорий.
Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.
Женщина гуляет с коляской в парке - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 17:50
В новых регионах подали 2059 заявлений на пособия семьям с детьми
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОбществоМатеринский капитал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала