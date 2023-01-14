https://ria.ru/20230114/infrastruktura-1844909141.html
В Одесской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Одесской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 14.01.2023
В Одесской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поражен в Одесской области, сообщил глава администрации региона Максим Марченко. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T21:59
2023-01-14T21:59
2023-01-14T21:59
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
одесская область
киевская область
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поражен в Одесской области, сообщил глава администрации региона Максим Марченко. В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях страны. В Киеве, Киевской области, Одесской, Винницкой и Черкасской областях были введены аварийные отключения электроэнергии. Сообщалось, что большая часть Харькова была обесточена после прогремевшего в городе взрыва. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, одесская область, киевская область, дтэк, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф
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В Одесской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Власти Одесской области рассказали о повреждении объекта критической инфраструктуры