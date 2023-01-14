Греция не собирается создавать американскую базу в Александруполисе
Премьер Мицотакис: Греция не собирается создавать американскую базу в Александруполисе
Техника армии США припаркованная в порту Александруполис, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 14 янв - РИА Новости. В порту Александруполис на севере Греции не планируется размещать американскую военную базу, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в Александруполисе.
США по новому оборонному соглашению с Грецией, подписанному 14 октября 2021 года, получили в свое распоряжение несколько новых военных баз, в том числе порт Александруполис на севере Греции и военный лагерь рядом с ним. Американцы отмечают стратегически важное расположение порта.
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Порт Александруполис стал крупнейшим для транзита американской военной техники в Восточную Европу и на Украину. По сообщениям СМИ, только в июле туда были отправлены 2 500 военных машин и других видов вооружений. В декабре 2022 года США отправили через Александруполис 19 железнодорожных составов военной техники в Европу.
На пресс-конференции журналист спросила, планируется ли в рамках соглашения Греции об оборонном сотрудничестве с США создать американскую военную базу в Александруполисе наподобие базы Суда на Крите.
"Нет. То, как Соединенные Штаты могут использовать его, четко определяется в рамках двустороннего соглашения об оборонном сотрудничестве", - ответил премьер.
Говоря о решении правительства отказаться от приватизации порта Александруполис, премьер заявил, что оно не повлияет на планы развития.
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"Наша цель иметь современные порты с наиболее современным оборудованием", - сказал Мицотакис.
По его словам, через Александруполис может пройти сухопутный коридор в Черное море, что может стать альтернативой проливу Босфор.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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