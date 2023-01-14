https://ria.ru/20230114/gretsiya-1844814878.html

Премьер Греции заявил, что не верит в вооруженный конфликт с Турцией

Премьер Греции заявил, что не верит в вооруженный конфликт с Турцией - РИА Новости, 14.01.2023

Премьер Греции заявил, что не верит в вооруженный конфликт с Турцией

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не верит "в худший сценарий" развития отношений между Грецией и Турцией и в вооруженный конфликт в связи с заявлениями РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T11:44

2023-01-14T11:44

2023-01-14T11:44

в мире

греция

турция

кириакос мицотакис

мевлют чавушоглу

эгейское море

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АФИНЫ, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не верит "в худший сценарий" развития отношений между Грецией и Турцией и в вооруженный конфликт в связи с заявлениями турецкого руководства. "Нет, я не верю, что у нас будет "горячий эпизод" (с применением оружия - ред.). Меня беспокоит усиление риторики Турции. Я призываю Турцию осознать, что превращение внешней политики в инструмент для внутреннего партийного использования не является правильной стратегией", - сказал Мицотакис на пресс-конференции в городе Александруполис на севере Греции, отвечая на вопрос, возможен ли "худший сценарий" в двусторонних отношениях. По его словам, Греция готова сесть за стол переговоров и с учетом международного права решить "единственное разногласие" с Турцией, которое касается разграничения морских зон в Эгейском море и в Восточном Средиземноморье. "Я надеюсь, что мы видели крещендо риторики со всем тем, что они говорили, что "придут однажды ночью в Грецию", и теперь будет снижаться тон", - сказал Мицотакис. "Но ни в коем случае Греция не примет указания, как ей осуществлять свой суверенитет и свои суверенные права. Ясно, что она нуждается в усилении вооруженных сил, а также в сдерживающих проектах, как забор на границе на Эвросе. Забор, которые уже построен, был очень эффективным", - сказал он. Высшее руководство Турции предостерегло Грецию от расширения своих территориальных вод в Эгейском море и в Восточном Средиземноморье. Комментируя публикации греческих СМИ, что территориальные воды Греции будут расширены до 12 миль вокруг Крита, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не допустит расширения вод Греции даже на одну милю в Эгейском море. Глава МИД Турции, имея в виду casus belli со стороны Анкары, заявил, что решение парламента Турции от 1995 года по этому вопросу ясно и остается в силе. Турция ранее заявляла, что будет считать поводом для войны расширение вод Греции. Президент Турции Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что "турки могут прийти внезапно ночью" в случае продолжения греческих провокаций. При этом Эрдоган с мая 2022 года отказался общаться с Мицотакисом. Президент Турции заявил, что премьер Греции нарушил достигнутые на их встрече в марте договоренности и для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис. По его словам, Турция сотрудничает с честными политиками, которые держат свое обещание.

https://ria.ru/20230109/gretsiya-1843621820.html

https://ria.ru/20230107/erdogan-1843419096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция, турция, кириакос мицотакис, мевлют чавушоглу, эгейское море