https://ria.ru/20230114/germaniya-1844867374.html

В Германии предупредили о "невообразимой катастрофе" в стране

В Германии предупредили о "невообразимой катастрофе" в стране - РИА Новости, 14.01.2023

В Германии предупредили о "невообразимой катастрофе" в стране

Если немецкое правительство не вмешается в ситуацию, Германию ждет "невообразимая катастрофа" на рынке жилья, пишет Der Spiegel. "К концу 2022 года в стране уже РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:41

2023-01-14T16:41

2023-01-14T17:07

германия

в мире

берлин (город)

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Если немецкое правительство не вмешается в ситуацию, Германию ждет "невообразимая катастрофа" на рынке жилья, пишет Der Spiegel. "К концу 2022 года в стране уже не хватало примерно 700 тысяч квартир. При этом за год в Германии строится в два раза меньше указанного количества жилых помещений, а стоимость аренды уже сейчас очень высокая", — говорится в публикации. В статье отмечается, что на рынок жилья, ситуация на котором и до этого была напряженной, оказал давление прежде всего большой приток населения из-за российской военной спецоперации на Украине. Однако увеличение инвестиционных расходов и связанный с этим спад строительной деятельности также оказали негативное влияние на рынок жилья, пишут журналисты. Теперь правительство в Берлине и земельные правительства должны переломить ситуацию, "или нас ждет невообразимая катастрофа на рынке жилья", подчеркнул президент Ассоциации квартиросъемщиков Зибенкоттен. После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220903/gaz-1814187617.html

https://ria.ru/20230112/ekonomika-1844277624.html

германия

берлин (город)

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германия, в мире, берлин (город)