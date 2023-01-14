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В Германии предупредили о "невообразимой катастрофе" в стране - РИА Новости, 14.01.2023
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В Германии предупредили о "невообразимой катастрофе" в стране
В Германии предупредили о "невообразимой катастрофе" в стране - РИА Новости, 14.01.2023
В Германии предупредили о "невообразимой катастрофе" в стране
Если немецкое правительство не вмешается в ситуацию, Германию ждет "невообразимая катастрофа" на рынке жилья, пишет Der Spiegel. "К концу 2022 года в стране уже РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:41
2023-01-14T17:07
германия
в мире
берлин (город)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Если немецкое правительство не вмешается в ситуацию, Германию ждет "невообразимая катастрофа" на рынке жилья, пишет Der Spiegel. "К концу 2022 года в стране уже не хватало примерно 700 тысяч квартир. При этом за год в Германии строится в два раза меньше указанного количества жилых помещений, а стоимость аренды уже сейчас очень высокая", — говорится в публикации. В статье отмечается, что на рынок жилья, ситуация на котором и до этого была напряженной, оказал давление прежде всего большой приток населения из-за российской военной спецоперации на Украине. Однако увеличение инвестиционных расходов и связанный с этим спад строительной деятельности также оказали негативное влияние на рынок жилья, пишут журналисты. Теперь правительство в Берлине и земельные правительства должны переломить ситуацию, "или нас ждет невообразимая катастрофа на рынке жилья", подчеркнул президент Ассоциации квартиросъемщиков Зибенкоттен. После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220903/gaz-1814187617.html
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германия, в мире, берлин (город)
Германия, В мире, Берлин (город)
16:41 14.01.2023 (обновлено: 17:07 14.01.2023)
 
В Германии предупредили о "невообразимой катастрофе" в стране

Spiegel: в 2023 году может возникнуть невообразимая катастрофа на рынке жилья в Германии

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Если немецкое правительство не вмешается в ситуацию, Германию ждет "невообразимая катастрофа" на рынке жилья, пишет Der Spiegel.

"К концу 2022 года в стране уже не хватало примерно 700 тысяч квартир. При этом за год в Германии строится в два раза меньше указанного количества жилых помещений, а стоимость аренды уже сейчас очень высокая", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что на рынок жилья, ситуация на котором и до этого была напряженной, оказал давление прежде всего большой приток населения из-за российской военной спецоперации на Украине. Однако увеличение инвестиционных расходов и связанный с этим спад строительной деятельности также оказали негативное влияние на рынок жилья, пишут журналисты.

Теперь правительство в Берлине и земельные правительства должны переломить ситуацию, "или нас ждет невообразимая катастрофа на рынке жилья", подчеркнул президент Ассоциации квартиросъемщиков Зибенкоттен.

После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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