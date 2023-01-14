16:41 14.01.2023 (обновлено: 17:07 14.01.2023)
В Германии предупредили о "невообразимой катастрофе" в стране
Spiegel: в 2023 году может возникнуть невообразимая катастрофа на рынке жилья в Германии
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Если немецкое правительство не вмешается в ситуацию, Германию ждет "невообразимая катастрофа" на рынке жилья, пишет Der Spiegel.
"К концу 2022 года в стране уже не хватало примерно 700 тысяч квартир. При этом за год в Германии строится в два раза меньше указанного количества жилых помещений, а стоимость аренды уже сейчас очень высокая", — говорится в публикации.
"К концу 2022 года в стране уже не хватало примерно 700 тысяч квартир. При этом за год в Германии строится в два раза меньше указанного количества жилых помещений, а стоимость аренды уже сейчас очень высокая", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что на рынок жилья, ситуация на котором и до этого была напряженной, оказал давление прежде всего большой приток населения из-за российской военной спецоперации на Украине. Однако увеличение инвестиционных расходов и связанный с этим спад строительной деятельности также оказали негативное влияние на рынок жилья, пишут журналисты.
Теперь правительство в Берлине и земельные правительства должны переломить ситуацию, "или нас ждет невообразимая катастрофа на рынке жилья", подчеркнул президент Ассоциации квартиросъемщиков Зибенкоттен.
После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Теперь правительство в Берлине и земельные правительства должны переломить ситуацию, "или нас ждет невообразимая катастрофа на рынке жилья", подчеркнул президент Ассоциации квартиросъемщиков Зибенкоттен.
После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.