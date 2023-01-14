13:31 14.01.2023 (обновлено: 15:04 14.01.2023)
"Мало времени". Премьер Саксонии призвал отремонтировать "Северный поток"
Премьер Саксонии Кречмер призвал отремонтировать разрушенный при аварии "Северный поток"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Необходимо создать все условия для ремонта трубопровода "Северный поток", чтобы обеспечить поставки российского газа в Германию, пишет издание Regional Heute со ссылкой на премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.
"Вопрос о поставках российского топлива не стоит до окончания боевых действий на Украине, но нужно позаботиться о том, чтобы обезопасить структуру "Северного потока" от дальнейших разрушений. Время идет. Если не устранить повреждения, то газопровод станет непригодным для использования", — пояснил он.
При этом политик признал, что рост цен на энергоносители "душит компании" по всей Германии.
"Мы должны иметь возможность использовать не только дорогой сжиженный газ после окончания конфликта. Нужно оценить, в какой стране можно покупать более дешевые альтернативы, это в наших национальных интересах", — подчеркнул Кречмер.
"Северный поток" — экспортный трубопровод из России в Европу через Балтийское море. Он напрямую связывает крупнейшие российские месторождения природного газа и европейских потребителей, минуя транзитные государства.
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С конца августа прошлого года поставки газа по "Северному потоку" были остановлены. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".
В конце сентября сразу на двух "Северных потоках" прогремели взрывы. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.