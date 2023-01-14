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Хельсинки приструнили финского депутата за призыв к убийству россиян - РИА Новости, 14.01.2023
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Хельсинки приструнили финского депутата за призыв к убийству россиян
Хельсинки приструнили финского депутата за призыв к убийству россиян - РИА Новости, 14.01.2023
Хельсинки приструнили финского депутата за призыв к убийству россиян
Лидер "Левого союза" и министр образования Финляндии Ли Андерссон резко осудила слова председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:16
2023-01-14T16:17
в мире
юсси халла-ахо
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лидер "Левого союза" и министр образования Финляндии Ли Андерссон резко осудила слова председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо об убийстве российских солдат. Ее цитирует газета Uusi Suomi.Ранее украинские волонтеры развернули инициативу, которая позволяет за пожертвование наносить на снаряды любой текст. Собранных таким образом средств набралось уже на миллион евро. Одним из участников акции стал Халла-ахо. Он выбрал снаряд с надписью "За свободу Финляндии" и прокомментировал это в социальных сетях так: "Все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо"."Я считаю это заявление неуместным для человека, занимающего такую должность", — сказала министр образования.Не только Андерссон выступила с критикой. Председатель партии "Истинные финны" Риикка Пурра также ответила Халла-ахо.Исследователь Института Восточной Финляндии, доцент Юсси Ялонен обвинил финского политика в "расчеловечивании россиян". По его мнению, в парламенте Финляндии наблюдаются признаки военного психоза, однако люди устали от конфликта, дискуссия затухает.Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил, что высказывание финского чиновника вызывает отвращение. А российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Хельсинки угрожает параноидальный синдром депутатов-русофобов, которым очень хочется чужими руками повоевать с Россией.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, считает, что слова и действия многих западных политиков свидетельствуют о расчеловечивании коллективного Запада, который перестал сдерживать себя в проявлении ненависти.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, юсси халла-ахо, павел кузнецов, алексей пушков, россия, финляндия, украина
В мире, Юсси Халла-ахо, Павел Кузнецов, Алексей Пушков, Россия, Финляндия, Украина
15:16 14.01.2023 (обновлено: 16:17 14.01.2023)
 
Хельсинки приструнили финского депутата за призыв к убийству россиян

Власти Финляндии раскритиковали слова депутата Халла-ахо об убийстве российских военных

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лидер "Левого союза" и министр образования Финляндии Ли Андерссон резко осудила слова председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо об убийстве российских солдат. Ее цитирует газета Uusi Suomi.
Ранее украинские волонтеры развернули инициативу, которая позволяет за пожертвование наносить на снаряды любой текст. Собранных таким образом средств набралось уже на миллион евро. Одним из участников акции стал Халла-ахо. Он выбрал снаряд с надписью "За свободу Финляндии" и прокомментировал это в социальных сетях так: "Все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо".
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"Я считаю это заявление неуместным для человека, занимающего такую должность", — сказала министр образования.
Не только Андерссон выступила с критикой. Председатель партии "Истинные финны" Риикка Пурра также ответила Халла-ахо.
"Я бы сказала, что превращение войны в карнавал — безусловно, неправильная стратегия", — подчеркнула она.
Исследователь Института Восточной Финляндии, доцент Юсси Ялонен обвинил финского политика в "расчеловечивании россиян". По его мнению, в парламенте Финляндии наблюдаются признаки военного психоза, однако люди устали от конфликта, дискуссия затухает.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил, что высказывание финского чиновника вызывает отвращение. А российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Хельсинки угрожает параноидальный синдром депутатов-русофобов, которым очень хочется чужими руками повоевать с Россией.
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С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреЮсси Халла-ахоПавел КузнецовАлексей ПушковРоссияФинляндияУкраина
 
 
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