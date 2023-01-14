https://ria.ru/20230114/finlyandiya-1844843781.html

Хельсинки приструнили финского депутата за призыв к убийству россиян

Хельсинки приструнили финского депутата за призыв к убийству россиян - РИА Новости, 14.01.2023

Хельсинки приструнили финского депутата за призыв к убийству россиян

Лидер "Левого союза" и министр образования Финляндии Ли Андерссон резко осудила слова председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T15:16

2023-01-14T15:16

2023-01-14T16:17

в мире

юсси халла-ахо

павел кузнецов

алексей пушков

россия

финляндия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лидер "Левого союза" и министр образования Финляндии Ли Андерссон резко осудила слова председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо об убийстве российских солдат. Ее цитирует газета Uusi Suomi.Ранее украинские волонтеры развернули инициативу, которая позволяет за пожертвование наносить на снаряды любой текст. Собранных таким образом средств набралось уже на миллион евро. Одним из участников акции стал Халла-ахо. Он выбрал снаряд с надписью "За свободу Финляндии" и прокомментировал это в социальных сетях так: "Все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо"."Я считаю это заявление неуместным для человека, занимающего такую должность", — сказала министр образования.Не только Андерссон выступила с критикой. Председатель партии "Истинные финны" Риикка Пурра также ответила Халла-ахо.Исследователь Института Восточной Финляндии, доцент Юсси Ялонен обвинил финского политика в "расчеловечивании россиян". По его мнению, в парламенте Финляндии наблюдаются признаки военного психоза, однако люди устали от конфликта, дискуссия затухает.Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил, что высказывание финского чиновника вызывает отвращение. А российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Хельсинки угрожает параноидальный синдром депутатов-русофобов, которым очень хочется чужими руками повоевать с Россией.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, считает, что слова и действия многих западных политиков свидетельствуют о расчеловечивании коллективного Запада, который перестал сдерживать себя в проявлении ненависти.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230112/tanki-1844481854.html

https://ria.ru/20230103/chavushoglu-1842950290.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221210/flag-1837735268.html

россия

финляндия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, юсси халла-ахо, павел кузнецов, алексей пушков, россия, финляндия, украина