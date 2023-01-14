https://ria.ru/20230114/dtp-1844844321.html
На севере Москвы "Мерседес" сбил мужчину на пешеходном переходе
На севере Москвы "Мерседес" сбил мужчину на пешеходном переходе - РИА Новости, 14.01.2023
На севере Москвы "Мерседес" сбил мужчину на пешеходном переходе
Водитель автомобиля "Мерседес" проехал на красный свет и сбил мужчину на пешеходном переходе на Бутырской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:19
2023-01-14T15:19
2023-01-14T16:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Водитель автомобиля "Мерседес" проехал на красный свет и сбил мужчину на пешеходном переходе на Бутырской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На улице Бутырская произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек ... По предварительной информации, водитель автомобиля "Мерседес" проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, сбив мужчину, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавший мужчина госпитализирован. Позднее столичный департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале, что занято по одной полосе движения в каждом направлении.Вскоре дептранс Москвы уточнил, что движение уже восстановлено.
https://ria.ru/20230114/dtp-1844809571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
15:19 14.01.2023 (обновлено: 16:42 14.01.2023)
На севере Москвы "Мерседес" сбил мужчину на пешеходном переходе
Водитель "Мерседеса" сбил мужчину на пешеходном переходе на Бутырской улице в Москве
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Водитель автомобиля "Мерседес" проехал на красный свет и сбил мужчину на пешеходном переходе на Бутырской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
"На улице Бутырская произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек ... По предварительной информации, водитель автомобиля "Мерседес" проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, сбив мужчину, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавший мужчина госпитализирован.
Позднее столичный департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале, что занято по одной полосе движения в каждом направлении.
Вскоре дептранс Москвы уточнил, что движение уже восстановлено.