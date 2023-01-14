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В Якутии десять машин столкнулись на трассе из-за густого тумана - РИА Новости, 14.01.2023
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В Якутии десять машин столкнулись на трассе из-за густого тумана
В Якутии десять машин столкнулись на трассе из-за густого тумана - РИА Новости, 14.01.2023
В Якутии десять машин столкнулись на трассе из-за густого тумана
Десять машин столкнулись на трассе в Якутске, где из-за густого тумана, выхлопных газов и снежной пыли сложилась плохая видимость на дорогах, в результате ДТП... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:54
2023-01-14T11:58
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 14 янв – РИА Новости. Десять машин столкнулись на трассе в Якутске, где из-за густого тумана, выхлопных газов и снежной пыли сложилась плохая видимость на дорогах, в результате ДТП пострадал один водитель, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по региону. По информации управления Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в субботу на 14-м километре Намского тракта. "По предварительным данным, попутное и последовательное столкновение 10 единиц транспорта произошло из-за несоблюдения безопасной скорости движения и дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях. В результате аварии за медицинской помощью обратился один из водителей", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, температура воздуха в городе достигла минус 50 градусов мороза. "Сегодня в Якутске стоит густой туман. Туман, выхлопные газы транспортных средств, снежная пыль значительно уменьшают зону видимости, способствуют обману зрения, затрудняют ориентирование", - добавили в пресс-службе.
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якутск
республика саха (якутия)
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происшествия, якутск, республика саха (якутия)
Происшествия, Якутск, Республика Саха (Якутия)
11:54 14.01.2023 (обновлено: 11:58 14.01.2023)
 
В Якутии десять машин столкнулись на трассе из-за густого тумана

Десять машин столкнулись на Намском тракте в Якутске из-за плохой видимости на дорогах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ЯКУТСК, 14 янв – РИА Новости. Десять машин столкнулись на трассе в Якутске, где из-за густого тумана, выхлопных газов и снежной пыли сложилась плохая видимость на дорогах, в результате ДТП пострадал один водитель, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по региону.
По информации управления Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в субботу на 14-м километре Намского тракта.
"По предварительным данным, попутное и последовательное столкновение 10 единиц транспорта произошло из-за несоблюдения безопасной скорости движения и дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях. В результате аварии за медицинской помощью обратился один из водителей", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, температура воздуха в городе достигла минус 50 градусов мороза. "Сегодня в Якутске стоит густой туман. Туман, выхлопные газы транспортных средств, снежная пыль значительно уменьшают зону видимости, способствуют обману зрения, затрудняют ориентирование", - добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияЯкутскРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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