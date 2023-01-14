https://ria.ru/20230114/dtp-1844816435.html

В Якутии десять машин столкнулись на трассе из-за густого тумана

В Якутии десять машин столкнулись на трассе из-за густого тумана - РИА Новости, 14.01.2023

В Якутии десять машин столкнулись на трассе из-за густого тумана

Десять машин столкнулись на трассе в Якутске, где из-за густого тумана, выхлопных газов и снежной пыли сложилась плохая видимость на дорогах, в результате ДТП... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T11:54

2023-01-14T11:54

2023-01-14T11:58

происшествия

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 14 янв – РИА Новости. Десять машин столкнулись на трассе в Якутске, где из-за густого тумана, выхлопных газов и снежной пыли сложилась плохая видимость на дорогах, в результате ДТП пострадал один водитель, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по региону. По информации управления Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в субботу на 14-м километре Намского тракта. "По предварительным данным, попутное и последовательное столкновение 10 единиц транспорта произошло из-за несоблюдения безопасной скорости движения и дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях. В результате аварии за медицинской помощью обратился один из водителей", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, температура воздуха в городе достигла минус 50 градусов мороза. "Сегодня в Якутске стоит густой туман. Туман, выхлопные газы транспортных средств, снежная пыль значительно уменьшают зону видимости, способствуют обману зрения, затрудняют ориентирование", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

якутск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, якутск, республика саха (якутия)