https://ria.ru/20230114/dtp-1844816435.html
В Якутии десять машин столкнулись на трассе из-за густого тумана
В Якутии десять машин столкнулись на трассе из-за густого тумана - РИА Новости, 14.01.2023
В Якутии десять машин столкнулись на трассе из-за густого тумана
Десять машин столкнулись на трассе в Якутске, где из-за густого тумана, выхлопных газов и снежной пыли сложилась плохая видимость на дорогах, в результате ДТП... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:54
2023-01-14T11:54
2023-01-14T11:58
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 14 янв – РИА Новости. Десять машин столкнулись на трассе в Якутске, где из-за густого тумана, выхлопных газов и снежной пыли сложилась плохая видимость на дорогах, в результате ДТП пострадал один водитель, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по региону. По информации управления Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в субботу на 14-м километре Намского тракта. "По предварительным данным, попутное и последовательное столкновение 10 единиц транспорта произошло из-за несоблюдения безопасной скорости движения и дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях. В результате аварии за медицинской помощью обратился один из водителей", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, температура воздуха в городе достигла минус 50 градусов мороза. "Сегодня в Якутске стоит густой туман. Туман, выхлопные газы транспортных средств, снежная пыль значительно уменьшают зону видимости, способствуют обману зрения, затрудняют ориентирование", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
якутск
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, республика саха (якутия)
Происшествия, Якутск, Республика Саха (Якутия)
11:54 14.01.2023 (обновлено: 11:58 14.01.2023)
В Якутии десять машин столкнулись на трассе из-за густого тумана
Десять машин столкнулись на Намском тракте в Якутске из-за плохой видимости на дорогах
ЯКУТСК, 14 янв – РИА Новости. Десять машин столкнулись на трассе в Якутске, где из-за густого тумана, выхлопных газов и снежной пыли сложилась плохая видимость на дорогах, в результате ДТП пострадал один водитель, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по региону.
По информации управления Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в субботу на 14-м километре Намского тракта.
"По предварительным данным, попутное и последовательное столкновение 10 единиц транспорта произошло из-за несоблюдения безопасной скорости движения и дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях. В результате аварии за медицинской помощью обратился один из водителей", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, температура воздуха в городе достигла минус 50 градусов мороза. "Сегодня в Якутске стоит густой туман. Туман, выхлопные газы транспортных средств, снежная пыль значительно уменьшают зону видимости, способствуют обману зрения, затрудняют ориентирование", - добавили в пресс-службе.