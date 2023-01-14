https://ria.ru/20230114/donetsk-1844874687.html
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 14.01.2023
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 16.10 вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:23
2023-01-14T17:23
2023-01-14T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_55:382:3017:2048_1920x0_80_0_0_10ef9202376b94463da058ad94a127e2.jpg
ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.10 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска в 16.00 открыли огонь по населенному пункту Широкая Балка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка