https://ria.ru/20230114/covid-1844812874.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 196 случаев COVID-19, госпитализировано 36 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:24
2023-01-14T11:24
2023-01-14T11:24
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 196 случаев COVID-19, госпитализировано 36 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 196, госпитализировано 36 человек, выздоровело 183 человека за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье был выявлен 161 новый случай COVID-19.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844436339.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 196 новых случаев COVID-19