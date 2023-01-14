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В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2023
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230114/covid-1844812874.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 196 случаев COVID-19, госпитализировано 36 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:24
2023-01-14T11:24
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 196 случаев COVID-19, госпитализировано 36 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 196, госпитализировано 36 человек, выздоровело 183 человека за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье был выявлен 161 новый случай COVID-19.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:24 14.01.2023
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 196 новых случаев COVID-19

© AP Photo / Charles KrupaМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Медицинский работник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 196 случаев COVID-19, госпитализировано 36 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 196, госпитализировано 36 человек, выздоровело 183 человека за сутки", - говорится в сводке.
Накануне в Подмосковье был выявлен 161 новый случай COVID-19.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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