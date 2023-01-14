https://ria.ru/20230114/churikova-1844914737.html
Депутат Госдумы назвал Чурикову величайшей актрисой нашего времени
Депутат Госдумы назвал Чурикову величайшей актрисой нашего времени - РИА Новости, 14.01.2023
Депутат Госдумы назвал Чурикову величайшей актрисой нашего времени
Народная артистка СССР Инна Чурикова задавала особый женский код в театральном и киноискусстве, она величайшая актриса нашего времени, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T23:33
2023-01-14T23:33
2023-01-14T23:33
инна чурикова
олег морозов
москва
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госдума рф
единая россия
ленком
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народная артистка СССР Инна Чурикова задавала особый женский код в театральном и киноискусстве, она величайшая актриса нашего времени, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. "Величайшая актриса нашего времени! Имел честь быть с нею знакомым. Она задавала определенный особый женский код в театральном и киноискусстве", — сказал Морозов. По его словам, главное в Чуриковой - "потрясающая откровенность и отсутствие фальши". Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище в Москве.
https://ria.ru/20230114/churikova-1844869415.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инна чурикова, олег морозов, москва, ссср, госдума рф, единая россия, ленком
Инна Чурикова, Олег Морозов, Москва, СССР, Госдума РФ, Единая Россия, Ленком
Депутат Госдумы назвал Чурикову величайшей актрисой нашего времени
Депутат ГД Морозов: Чурикова задавала особый женский код в театральном и киноискусстве