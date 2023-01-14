https://ria.ru/20230114/churikova-1844914737.html

Депутат Госдумы назвал Чурикову величайшей актрисой нашего времени

Депутат Госдумы назвал Чурикову величайшей актрисой нашего времени - РИА Новости, 14.01.2023

Депутат Госдумы назвал Чурикову величайшей актрисой нашего времени

Народная артистка СССР Инна Чурикова задавала особый женский код в театральном и киноискусстве, она величайшая актриса нашего времени, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T23:33

2023-01-14T23:33

2023-01-14T23:33

инна чурикова

олег морозов

москва

ссср

госдума рф

единая россия

ленком

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народная артистка СССР Инна Чурикова задавала особый женский код в театральном и киноискусстве, она величайшая актриса нашего времени, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. "Величайшая актриса нашего времени! Имел честь быть с нею знакомым. Она задавала определенный особый женский код в театральном и киноискусстве", — сказал Морозов. По его словам, главное в Чуриковой - "потрясающая откровенность и отсутствие фальши". Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище в Москве.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844869415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

инна чурикова, олег морозов, москва, ссср, госдума рф, единая россия, ленком