https://ria.ru/20230114/churikova-1844901973.html

"Ленфильм": Чурикова была одной из величайших актрис с уникальным талантом

"Ленфильм": Чурикова была одной из величайших актрис с уникальным талантом - РИА Новости, 14.01.2023

"Ленфильм": Чурикова была одной из величайших актрис с уникальным талантом

Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой, отметив ее уникальный талант. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T20:29

2023-01-14T20:29

2023-01-14T20:29

культура

инна чурикова

глеб панфилов

ссср

москва

ленфильм

ленком

умерла инна чурикова

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой, отметив ее уникальный талант. Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят артистку на Новодевичьем кладбище в Москве. "Уход Инны Чуриковой - огромная утрата для отечественной культуры. Она была уникальным талантом. В кино Инна Чурикова дебютировала в семнадцать лет. Зрители заметили ее роль в фильме "Морозко", забавный эпизод в "Я шагаю по Москве". Но подлинная слава и любовь пришла к ней после ленфильмовских картин Глеба Панфилова "В огне брода нет" и "Начало". Эти роли открыли молодой актрисе будущее", - указали на "Ленфильме". Киностудия выражает соболезнования в связи со смертью народной артистки. "Ленфильмовцы скорбят вместе с родными и близкими", - отмечается в сообщении. "Она стала одной из величайших актрис современности, признанной во всем мире. "Ленфильм" не раз сыграл в жизни Инны Чуриковой судьбоносную роль. Новые грани ее таланта открыл режиссер Семен Аранович, пригласив ее в картину "Год собаки", ставшую триумфатором Берлинского международного кинофестиваля", - сказали на "Ленфильме".

https://ria.ru/20230114/churikova-1844869415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

инна чурикова, глеб панфилов, ссср, москва, ленфильм, ленком, умерла инна чурикова