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"Ленфильм": Чурикова была одной из величайших актрис с уникальным талантом - РИА Новости, 14.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230114/churikova-1844901973.html
"Ленфильм": Чурикова была одной из величайших актрис с уникальным талантом
"Ленфильм": Чурикова была одной из величайших актрис с уникальным талантом - РИА Новости, 14.01.2023
"Ленфильм": Чурикова была одной из величайших актрис с уникальным талантом
Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой, отметив ее уникальный талант. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T20:29
2023-01-14T20:29
культура
инна чурикова
глеб панфилов
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москва
ленфильм
ленком
умерла инна чурикова
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой, отметив ее уникальный талант. Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят артистку на Новодевичьем кладбище в Москве. "Уход Инны Чуриковой - огромная утрата для отечественной культуры. Она была уникальным талантом. В кино Инна Чурикова дебютировала в семнадцать лет. Зрители заметили ее роль в фильме "Морозко", забавный эпизод в "Я шагаю по Москве". Но подлинная слава и любовь пришла к ней после ленфильмовских картин Глеба Панфилова "В огне брода нет" и "Начало". Эти роли открыли молодой актрисе будущее", - указали на "Ленфильме". Киностудия выражает соболезнования в связи со смертью народной артистки. "Ленфильмовцы скорбят вместе с родными и близкими", - отмечается в сообщении. "Она стала одной из величайших актрис современности, признанной во всем мире. "Ленфильм" не раз сыграл в жизни Инны Чуриковой судьбоносную роль. Новые грани ее таланта открыл режиссер Семен Аранович, пригласив ее в картину "Год собаки", ставшую триумфатором Берлинского международного кинофестиваля", - сказали на "Ленфильме".
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инна чурикова, глеб панфилов, ссср, москва, ленфильм, ленком, умерла инна чурикова
Культура, Инна Чурикова, Глеб Панфилов, СССР, Москва, Ленфильм, Ленком, Умерла Инна Чурикова
20:29 14.01.2023
 
"Ленфильм": Чурикова была одной из величайших актрис с уникальным талантом

Киностудия "Ленфильм": Чурикова была одной из величайших актрис с уникальным талантом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкОткрытие выставки к юбилею Инны Чуриковой
Открытие выставки к юбилею Инны Чуриковой - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Открытие выставки к юбилею Инны Чуриковой. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой, отметив ее уникальный талант.
Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят артистку на Новодевичьем кладбище в Москве.
"Уход Инны Чуриковой - огромная утрата для отечественной культуры. Она была уникальным талантом. В кино Инна Чурикова дебютировала в семнадцать лет. Зрители заметили ее роль в фильме "Морозко", забавный эпизод в "Я шагаю по Москве". Но подлинная слава и любовь пришла к ней после ленфильмовских картин Глеба Панфилова "В огне брода нет" и "Начало". Эти роли открыли молодой актрисе будущее", - указали на "Ленфильме".
Киностудия выражает соболезнования в связи со смертью народной артистки. "Ленфильмовцы скорбят вместе с родными и близкими", - отмечается в сообщении.
"Она стала одной из величайших актрис современности, признанной во всем мире. "Ленфильм" не раз сыграл в жизни Инны Чуриковой судьбоносную роль. Новые грани ее таланта открыл режиссер Семен Аранович, пригласив ее в картину "Год собаки", ставшую триумфатором Берлинского международного кинофестиваля", - сказали на "Ленфильме".
Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 16:54
Биография Инны Чуриковой
 
КультураИнна ЧуриковаГлеб ПанфиловСССРМоскваЛенфильмЛенкомУмерла Инна Чурикова
 
 
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