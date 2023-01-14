https://ria.ru/20230114/churikova-1844898172.html
Медведев выразил соболезнования родным и близким актрисы Чуриковой
Медведев выразил соболезнования родным и близким актрисы Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023
Медведев выразил соболезнования родным и близким актрисы Чуриковой
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев направил телеграмму соболезнования родным и близким актрисы Инны Чуриковой, отметив, что... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T19:57
2023-01-14T19:57
2023-01-14T19:57
культура
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев направил телеграмму соболезнования родным и близким актрисы Инны Чуриковой, отметив, что без нее невозможно представить отечественный кинематограф и театр. По его словам, каждая из героинь Чуриковой достойна восхищения, а сама она была открытым, обаятельным, искренним человеком, бесконечно преданным своему делу и призванию. Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят артистку на Новодевичьем кладбище в центре Москвы.
https://ria.ru/20230114/churikova-1844846322.html
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инна чурикова, дмитрий медведев, россия, москва, ленком, умерла инна чурикова
Культура, Инна Чурикова, Дмитрий Медведев, Россия, Москва, Ленком, Умерла Инна Чурикова
Медведев выразил соболезнования родным и близким актрисы Чуриковой
Медведев: без Чуриковой невозможно представить отечественные кинематограф и театр