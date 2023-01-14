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В "Ленкоме" возложили цветы к портрету Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230114/churikova-1844883946.html
В "Ленкоме" возложили цветы к портрету Инны Чуриковой
В "Ленкоме" возложили цветы к портрету Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023
В "Ленкоме" возложили цветы к портрету Инны Чуриковой
Цветы к портрету актрисы Инны Чуриковой возложили в фойе московского театра "Ленком", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T18:10
2023-01-14T19:58
культура
инна чурикова
ссср
москва
ленком
умерла инна чурикова
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Цветы к портрету актрисы Инны Чуриковой возложили в фойе московского театра "Ленком", передает корреспондент РИА Новости. В фойе со стороны служебного входа в театр установили перевязанный траурной лентой черно-белый портрет артистки, зажгли перед ним поминальную свечу и возложили цветы. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве.
https://ria.ru/20230114/churikova-1844846322.html
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инна чурикова, ссср, москва, ленком, умерла инна чурикова
Культура, Инна Чурикова, СССР, Москва, Ленком, Умерла Инна Чурикова
18:10 14.01.2023 (обновлено: 19:58 14.01.2023)
 
В "Ленкоме" возложили цветы к портрету Инны Чуриковой

В фойе московского театра "Ленком" возложили цветы к портрету актрисы Инны Чуриковой

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЦветы в память об актрисе Инне Чуриковой в театре "Ленком" в Москве
Цветы в память об актрисе Инне Чуриковой в театре Ленком в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Цветы в память об актрисе Инне Чуриковой в театре "Ленком" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Цветы к портрету актрисы Инны Чуриковой возложили в фойе московского театра "Ленком", передает корреспондент РИА Новости.
В фойе со стороны служебного входа в театр установили перевязанный траурной лентой черно-белый портрет артистки, зажгли перед ним поминальную свечу и возложили цветы.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве.
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