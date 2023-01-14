https://ria.ru/20230114/churikova-1844883946.html
В "Ленкоме" возложили цветы к портрету Инны Чуриковой
В "Ленкоме" возложили цветы к портрету Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023
В "Ленкоме" возложили цветы к портрету Инны Чуриковой
Цветы к портрету актрисы Инны Чуриковой возложили в фойе московского театра "Ленком", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T18:10
2023-01-14T18:10
2023-01-14T19:58
культура
инна чурикова
ссср
москва
ленком
умерла инна чурикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844880556_0:0:3266:1837_1920x0_80_0_0_8fe0202d941c883060d923d2ec0fdde5.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Цветы к портрету актрисы Инны Чуриковой возложили в фойе московского театра "Ленком", передает корреспондент РИА Новости. В фойе со стороны служебного входа в театр установили перевязанный траурной лентой черно-белый портрет артистки, зажгли перед ним поминальную свечу и возложили цветы. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве.
https://ria.ru/20230114/churikova-1844846322.html
ссср
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844880556_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_6ecd04125c105643fc547d2a33091d7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инна чурикова, ссср, москва, ленком, умерла инна чурикова
Культура, Инна Чурикова, СССР, Москва, Ленком, Умерла Инна Чурикова
18:10 14.01.2023 (обновлено: 19:58 14.01.2023)
В "Ленкоме" возложили цветы к портрету Инны Чуриковой
В фойе московского театра "Ленком" возложили цветы к портрету актрисы Инны Чуриковой