https://ria.ru/20230114/churikova-1844883946.html

В "Ленкоме" возложили цветы к портрету Инны Чуриковой

В "Ленкоме" возложили цветы к портрету Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023

В "Ленкоме" возложили цветы к портрету Инны Чуриковой

Цветы к портрету актрисы Инны Чуриковой возложили в фойе московского театра "Ленком", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T18:10

2023-01-14T18:10

2023-01-14T19:58

культура

инна чурикова

ссср

москва

ленком

умерла инна чурикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844880556_0:0:3266:1837_1920x0_80_0_0_8fe0202d941c883060d923d2ec0fdde5.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Цветы к портрету актрисы Инны Чуриковой возложили в фойе московского театра "Ленком", передает корреспондент РИА Новости. В фойе со стороны служебного входа в театр установили перевязанный траурной лентой черно-белый портрет артистки, зажгли перед ним поминальную свечу и возложили цветы. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844846322.html

ссср

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

инна чурикова, ссср, москва, ленком, умерла инна чурикова