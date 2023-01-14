https://ria.ru/20230114/churikova-1844883588.html

Миронов: Чурикова стала уникальным явлением в театральном искусстве

Миронов: Чурикова стала уникальным явлением в театральном искусстве - РИА Новости, 14.01.2023

Миронов: Чурикова стала уникальным явлением в театральном искусстве

Творчество Инны Чуриковой задало высочайшую планку в актерской профессии, она стала уникальным явлением для театрального искусства и кинематографа, сообщил... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T18:09

2023-01-14T18:09

2023-01-14T18:09

инна чурикова

сергей миронов

ссср

москва

ленком

умерла инна чурикова

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Творчество Инны Чуриковой задало высочайшую планку в актерской профессии, она стала уникальным явлением для театрального искусства и кинематографа, сообщил руководитель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни, прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве. "Это утрата для всей нашей культуры. Актриса большого таланта, одна из ярчайших звезд "Ленкома", Инна Михайловна стала уникальным явлением в театральном искусстве и кинематографе... Живое и страстное творчество Инны Михайловны покорило миллионы зрителей, задало высочайшую планку в актерской профессии. Ее вклад в развитие российской культуры невозможно умалить", - написал Миронов в своем телеграм-канале. По его словам, игрой Чуриковой можно было любоваться, пересматривать фильмы с ее участием. "Она дарила публике сильнейшие, глубокие и разноплановые эмоции", - добавил депутат, выразив соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям артистки.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844869415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

инна чурикова, сергей миронов, ссср, москва, ленком, умерла инна чурикова