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Миронов: Чурикова стала уникальным явлением в театральном искусстве - РИА Новости, 14.01.2023
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Миронов: Чурикова стала уникальным явлением в театральном искусстве
Миронов: Чурикова стала уникальным явлением в театральном искусстве - РИА Новости, 14.01.2023
Миронов: Чурикова стала уникальным явлением в театральном искусстве
Творчество Инны Чуриковой задало высочайшую планку в актерской профессии, она стала уникальным явлением для театрального искусства и кинематографа, сообщил... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T18:09
2023-01-14T18:09
инна чурикова
сергей миронов
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ленком
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Творчество Инны Чуриковой задало высочайшую планку в актерской профессии, она стала уникальным явлением для театрального искусства и кинематографа, сообщил руководитель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни, прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве. "Это утрата для всей нашей культуры. Актриса большого таланта, одна из ярчайших звезд "Ленкома", Инна Михайловна стала уникальным явлением в театральном искусстве и кинематографе... Живое и страстное творчество Инны Михайловны покорило миллионы зрителей, задало высочайшую планку в актерской профессии. Ее вклад в развитие российской культуры невозможно умалить", - написал Миронов в своем телеграм-канале. По его словам, игрой Чуриковой можно было любоваться, пересматривать фильмы с ее участием. "Она дарила публике сильнейшие, глубокие и разноплановые эмоции", - добавил депутат, выразив соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям артистки.
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инна чурикова, сергей миронов, ссср, москва, ленком, умерла инна чурикова
Инна Чурикова, Сергей Миронов, СССР, Москва, Ленком, Умерла Инна Чурикова
18:09 14.01.2023
 
Миронов: Чурикова стала уникальным явлением в театральном искусстве

Миронов: Инна Чурикова стала уникальным явлением в театральном искусстве и кинематографе

© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в медиабанкАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Актриса Инна Чурикова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Творчество Инны Чуриковой задало высочайшую планку в актерской профессии, она стала уникальным явлением для театрального искусства и кинематографа, сообщил руководитель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни, прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве.
"Это утрата для всей нашей культуры. Актриса большого таланта, одна из ярчайших звезд "Ленкома", Инна Михайловна стала уникальным явлением в театральном искусстве и кинематографе... Живое и страстное творчество Инны Михайловны покорило миллионы зрителей, задало высочайшую планку в актерской профессии. Ее вклад в развитие российской культуры невозможно умалить", - написал Миронов в своем телеграм-канале.
По его словам, игрой Чуриковой можно было любоваться, пересматривать фильмы с ее участием. "Она дарила публике сильнейшие, глубокие и разноплановые эмоции", - добавил депутат, выразив соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям артистки.
Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 16:54
Биография Инны Чуриковой
 
Инна ЧуриковаСергей МироновСССРМоскваЛенкомУмерла Инна Чурикова
 
 
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