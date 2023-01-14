https://ria.ru/20230114/churikova-1844876630.html

Мишустин назвал Чурикову центром притяжения для сотен тысяч людей

Мишустин назвал Чурикову центром притяжения для сотен тысяч людей - РИА Новости, 14.01.2023

Мишустин назвал Чурикову центром притяжения для сотен тысяч людей

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким Инны Чуриковой, отметив, что она была центром притяжения для... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:27

2023-01-14T17:27

2023-01-14T17:54

культура

инна чурикова

михаил мишустин

москва

ссср

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ленком

умерла инна чурикова

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким Инны Чуриковой, отметив, что она была центром притяжения для поклонников драматического искусства и сотен тысяч людей. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни, прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве. "Несмотря на множество кинообразов, главным для Инны Чуриковой всегда был Театр. А она – центром притяжения не только для поклонников драматического искусства, но и для сотен тысяч людей... Прошу передать мои глубокие соболезнования, искренние слова сочувствия родным и близким Инны Михайловны Чуриковой, всем ее многочисленным поклонникам", - говорится в телеграмме Мишустина, текст которой опубликован на сайте правительства РФ. Мишустин отметил, что без ярких образов Чуриковой невозможно представить отечественную культуру - она проживала любые роли, которые стали настоящим явлением в кино и театре. "Инны Михайловны Чуриковой больше нет с нами. Но остались ее роли. Осталась добрая память об этой великой актрисе, светлом, неординарном человеке", - отмечается в телеграмме.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844856291.html

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